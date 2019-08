Primaria Timișoara a facut public, in aceasta dimineața, programul dupa care se va interveni in cartierele orașului pentru spalarea strazilor in urmatoarea saptamana. In total, angajații firmei Brantner, operatorul de salubrizare stradala din Timișoara, vor interveni pentru curațarea a zeci de artere. Reprezentanții instituției le transmit șoferilor sa elibereze parcarile și carosabilul in vederea efectuarii […] Articolul Noile strazi din Timișoara care vor fi spalate saptamana viitoare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .