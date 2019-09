Stiri pe aceeasi tema

- SUA au instituit noi sanctiuni Teheranului, inclusiv Bancii Centrale a Iranului, dupa atacul cu drone si rachete asupra unor importante instalatii petroliere saudite pus de Washington pe seama Iranului, relateaza Reuters și AFP.Potrivit președintelui Donald Trump, sancțiunile sunt ”cele mai…

- Iranul este pregatit sa negocieze cu Statele Unite, daca acestea din urma isi ridica sanctiunile impuse Teheranului, a anuntat marti presedintele iranian Hassan Rohani, al carui sef al diplomatiei anunta cu o zi inainte ca a refuzat o invitatie de a-l intalni pe Donald Trump, relateaza AFP.”Republica…

- Iranul a spus in mod repetat ca isi va reduce in etape angajamentul fata de acordul nuclear si ca se poate chiar retrage din pact daca tarile semnatare ramase nu gasesc modalitati de a-i proteja economia de sanctiunile impuse de Statele Unite. SUA au iesit din acord anul trecut."In…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- SUA au desfasurat pentru prima oara avioane invizibile F-22 în Qatar, a anuntat vineri Pentagonul, sporind astfel prezenta militara americana în Golful Persic, în plina tensiune cu Iranul, informeaza sâmbata France Presse, citata de Agerpres.Aparatele F-22 Raptor au fost…

- 'Natiunea iraniana este in cautare de demnitate, de independenta si de progres, si acesta este motivul pentru care presiunile inamicilor cruzi nu au niciun efect asupra iranienilor', a afirmat ayatollahul Khamenei intr-un discurs, conform extraselor difuzate de biroul sau de presa prin Twitter.'Frumoasa…

- "Iranul nu are niciun interes sa alimenteze tensiunile in regiune si nu doreste razboi cu nicio tara, inclusiv cu SUA", a declarat marti Rouhani in timpul unei discutii telefonice avute marti seara cu Macron. Discutia a avut loc pe fondul unor puternice tensiuni intre Washington si Teheran…

- Statele Unite au lansat in aceasta saptamana atacuri cibernetice impotriva sistemelor de lansare a rachetelor si unei retele de spionaj iraniene, dupa distrugerea de catre Teheran a unei drone americane, au informat sambata media americane, relateaza AFP, citata de Agerpres. Chiar daca presedintele…