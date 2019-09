Compania a anuntat noi reguli care se vor aplica de luna viitoare in Franta, conform unei legi adoptate in vara de parlamentul francez si care transpune in legislatia franceza o directiva europeana privind drepturile de autor. Franta este prima tara europeana care aplicata aceasta directiva, adoptata in luna martie.

Noua lege stabileste in special un ''drept conex'' in favoarea editorilor din presa scrisa si agentiilor de presa, masura menita sa le aduca acestora venituri in urma preluarii continuturilor lor de catre platformele de internet, pentru a compensa astfel prabusirea incasarilor…