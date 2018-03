Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Craiova (UCv), Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Asociația de Acreditare din Romania (RENAR) și Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) organizeaza, astazi, de la ora 12.00, Conferința Regionala SV-Oltenia „Noile…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” gazduiește, astazi, incepand cu ora 12.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu”, dezbaterea cu titlul “Biblioteca Vie – Hiperconectivitatea Online – pro și contra. Protecția datelor personale și a vieții private in era digitala”. ...

- Performanța pentru eleva Irina Maria Palaghia de la Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu“ din Craiova. S-a calificat cu punctaj maxim in lotul restrans pentru Olimpiada Internaționala de Științe a Uniunii Europene. Selecția pentru Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO) a ...

- Organizatorii de la Roland Garros, cel de-al doilea turneu de Mare Șlem al anului, vor introduce 3 modificari importante in regulament. Zgura pariziana vine cu modificari importante in regulament. Timpul dintre puncte crește la 25 de secunde, fața de 20 cat era pana acum. Numaratoarea va fi una transparenta,…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Din 2018 mai firmele mari vor fi obligate sa desemneze un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal. Regulamentul Parlamentului European si Consiliului va fi aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018. In acest sens, PR2Advertising.ro a organizat in data de 15 martie, Conferinta GDPR, unde…

- Din 25 mai intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislație europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. CCIAT organizeaza un seminar de informare pentru firmele care vor sa-și clarifice…

- Autor: Adrian NASTASE Pe16 martie, s-au implinit 136 de ani de la nasterea lui Nicolae Titulescu, cel care, in cartea sa testamentara, „Politica externa a Romaniei” (republicata recent de Fundatia noastra) scria, in 1937: „Isi poate oare permite Romania luxul unei politici ostile fata de de marele…

- Angela Merkel incepe in sfarsit al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, un mandat negociat timp de sase luni si cu multe provocari la orizont, intre care cresterea populismului si reformarea Uniunii Europene (UE).

- Obtinerea carnetului de conducere nu mai este o problema pentru persoanele cu dizabilitati din Oltenia! Un instructor auto din Tg. Jiu s-a gandit la nevoile lor si a modificat masina pentru ca cei cu probleme locomotorii sa faca scoala de soferi cat mai aproape de casa si sa nu mai bata drumul pana…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector,

- CHIAR DACA FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA DE AUTOMOBILISM NU A UMBLAT FOARTE MULT LA REGULAMENTE, UNELE DINTRE NOILE REGLEMENTARI PENTRU 2018 SUNT IMPORTANTE ȘI LE DAU DE GANDIT PILOȚILOR FORMULEI 1. UNA DINTRE NOILE REGULI, REFERITOARE LA RESTARTUL DE DUPA UN STEAG ROȘU, AR PUTEA GENERA HAOS PE CIRCUIT DIN…

- Adrian Iencsi le transmite oficialilor dinamovisti ca ar trebui sa aiba rabdare cu Florin Bratu, abia instalat pe banca tehnica, si e convins ca cei din "Stefan cel Mare" au nevoie de un presedinte care sa stie sa faca legatura dintre vestiar si cei din birouri. In prezent, functia de detinuta…

- CCIA Arad informeaza companiile și instituțiile publice despre organizarea unei a treia serii pentru cursul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal pentru a veni in sprijinul acestora in procesul de aliniere la normele europene in domeniu. „Este un curs foarte important pentru companii…

- Cele doua reprezentante ale Doljului de la Liga a III-a, Universitatea II Craiova și CSO Filiași, au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida amicala disputata sambata, pe stadionul „Aripile“. A fost un joc foarte disputat, spectaculos, cu multe ocazii de ...

- Amanarea fireasca a returului din Liga a III-a i-a determinat pe oficialii celor doua reprezentante ale Doljului de la Liga a III-a, CSO Filiași și Universitatea II Craiova, sa bata palma pentru un joc amical, ce are menirea sa-i țina ...

- Sunt tineri cu varste cuprinse intre 18 și 24 de ani, sunt din Arad și sunt dependenți de adrenalina. Numele lor este „Fresh riders”. Am stat de vorba cu cei patru tineri pentru a afla cat de greu este sa practici sporturi extreme, cata munca se afla in spatele acestor pasiuni care, sa recunoaștem,…

- Articolul isi propune sa explice proprietarilor sau managerilor de magazine online care este primul pas in implementarea regulamentului in asa fel incat aplicarea acestuia sa nu ingreuneze procesul decizional iar sanctiunile sa fie evitate.

- Noile reguli, aprobate miercuri de comisia de specialitate, privesc atat compararea preturilor si schimbarea furnizorilor, cat si posibilitatea de a vinde energia electrica produsa in surplus de consumatori.

- Universitatea din Craiova a avut timp de trei zile vizita unei delegații a Universitații stat din Tiraspol, in urma careia s-a semnat ieri un parteneriat bilateral de colaborare, semnat de rectorii celor doua instituții de invațamant superior. Acordul vizeaza colabarari ...

- Noul regulament privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR), care intra in vigoare incepand cu 25 mai 2018, este menit sa intareasca drepturile consumatorilor, in principal persoane fizice, subiecti ai procesarii datelor cu caracter personal. In ce conditii va putea solicita un client despagubiri…

- Casa de avocatura Biris Goran a incheiat un parteneriat strategic cu Connect PRO, o noua firma de consultanta manageriala, pentru a acorda consiliere integrata companiilor care doresc sa intre in procesul de aliniere la noile cerinte europene cu privire la protectia datelor cu caracter personal.…

- Asociația Langdon Down Oltenia – Centrul Educațional „Teodora” in parteneriat cu Universitatea din Craiova organizeaza, astazi, intre orele 9.00 – 13.00, o sesiune de dezbateri, avand ca tema incluziunea sociala a persoanelor cu sindrom Down in spațiile de agrement din ...

- FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa...

- Dincolo de o conștientizare a importanței respectarii și asigurarii drepturilor persoanelor vizate, interesul marit fața de prevederile GDPR a fost creat de sancțiunile usturatoare pe care noua lege le prevede. Concret, în funcție de obligațiile încalcate și de gravitatea situației,…

- Companiile risca, in functie de obligatiile din legislatia GDPR incalcate si de gravitatea situatiei, amenzi administrative de pana la 20 de milioane euro sau de pana la 4% din cifra de afaceri totala, anuala, spune Dragos Radu, partener EY Law.

- Dincolo de o constientizare a importantei respectarii si asigurarii drepturilor persoanelor vizate, interesul marit fata de prevederile GDPR a fost creat de sanctiunile usturatoare pe care noua lege le prevede. Concret, in functie de obligatiile incalcate si de gravitatea situatiei, companiile risca…

- Urmeaza sa intre in vigoare noile reglementari privind protectia datelor personale. Acestea prevad si aplicarea asa-numitului drept de a fi uitat la care pot recurge clientii. Noile masuri intervin pe...

- Noile reguli privind deducerea dobanzilor cuprinse in ordonanta 79, cea care transpune Directiva anti-evaziune, vor avea un caracter mai putin restrictiv decat cele aplicate in 2017, sustine Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania. Acesta a precizat…

- Peste trei luni va intra in vigoare un nou Regulament european, mult mai dur decat actualul. Acesta vizeaza și persoanele din Romania care și-au creat firme, dar și instituțiile publice. Potrivit stirileprotv.ro, Regulamentul face referire la protecția datelor cu caracter personal. Liviu…

- Persoanele care gasesc acte de identitate, permise de conducere și alte documente ce conțin date cu caracter personal, le fotografiaza și le posteaza drept anunț pe rețelele de socializare, risca sa fie amendate. Deși pare a fi un gest nobil, dar nu intotdeauna se iau in considerație riscurile posibile…

- Rețelele de socializare au depașit demult forma unei simple platforme de comunicare și interacțiune. În ultimul timp acestea tot mai des sunt utilizate pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate, inclusiv pentru a gasi actele pierdute sau pentru a identifica proprietarii documentelor…

- PwC Romania si D&B David si Baias au obtinut validarea standardului ocupational aferent rolului de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (sau DPO) de la Comitetul Sectorial Administratie si Servicii Publice din cadrul Autoritatii Nationale pentru Calificari, structura a Ministerului…

- Numarul de decese in primul an de viața raportat la o mie de nascuți vii plaseaza Romania pe primul loc in clasamentul european. Țara noastra se gasește pe primul loc, cu 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene, care este de 3,6 la mie. Ungaria are o rata a mortalitații…

- Aceasta reusita este si ca urmare a demersurilor facute de aceeasi echipa in fata Ministerului Muncii pentru introducerea in COR a ocupatiei pentru prima data in Romania. Rolul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO) este prevazut de noul Regulament european privind…

- Cetatenii europeni vor avea un acces online mai mare si mai usor la achizitii de produse, rezervari de hoteluri, inchirieri de masini, festivaluri sau bilete pentru parcurile de distractii din alte state ale Uniunii Europene, conform unor noi reguli adoptate marti de Parlamentul European, reunit…

- Noile standarde stabilite la nivelul Uniunii Europene cu privire la emisiile poluante ale termocentralelor pe carbune vor intra in vigoare in vara anului 2021. Complexul Energetic Oltenia ar trebui sa faca investitii uriase in mai p...

- Alexandru Mitrita considera ca CS U Craiova este favorita in derby-ul cu Dinamo, programat duminica, de la ora 20:45, in "Stefan cel Mare", si este sigur de victorie, cu conditia ca el si coechipierii sa puna in practica ideile tactice ale lui Mangia. „Trebuie sa intram suta la suta pregatiti,…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. 'Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimările PayU arată că…

- Universitatea din Craiova a aprobat in prima ședința a Consiliului de Administrație din acest an, din 15 ianuarie, scoaterea din oferta educaționala a șase programe de master. Propunerile au fost aprobate in Senatul Universitații din Craiova. Cele șase programe sunt ...

- Campanie Facebook privind gestionarea datelor personale. Facebook lanseaza luni, 29 ianuarie, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea…

- Facebook lanseaza o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea datelor personale, luni, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, transmite AFP.

- Compania Facebook lanseaza luni o campanie de informare pentru numerosii sai utilizatori europeni referitoare la gestiunea datelor personale, în perspectiva intrarii în vigoare a noii legi europene privind protectia online a vietii private, informeaza AFP. Reteaua de socializare, criticata…

- Ieri, fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru coruptie, a cerut magistratilor de la Judecatoria Sectorului 5 sa fie liberat conditionat, el subliniind ca a executat pedeapsa cu demnitate si nu a cerut zile castig, desi a scris numeroase lucrari stiintifice, potrivit…

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Organizația Mondiala de Meteorologie a anunțat, joi ca ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrați vreodata și ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este „excepțional”. ”Este confirmat ca anii 2015, 2016 și 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung…

- Ordonanta EU GDPR (General Data Protection Regulation), care inlocuieste Directiva 95/46/EC, va intra in vigoare in data de 25 mai 2018. Ea se aplica in cazul in care organizatia sau firma are sediul in UE, sau colecteaza si proceseaza date cu caracter personal ale rezidentilor din UE. Potrivit Comisiei…

- Oamenii de stiinta au identificat o noua cale prin care creierul detecteaza aromele dulci si amare. Pana in prezent, cercetatorii au crezut ca o singura proteina – TRPM5 – a actionat ca o sursa pentru capacitatea de a degusta alimentele, preluat de MedLive.ro. Indepartarea acestei proteine din celulele…