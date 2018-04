Stiri pe aceeasi tema

- In Crimeea au intrat in functiune noi statii radar de tipul 55J6M ”Nebo-M”, anunta publicatia rusa Izvestia, citand o sursa din comandamentul superior al fortelor aeriene ruse. Aceste statii radar, al caror numar nu este precizat, au fost instalate la inceputul anului 2018 pentru a controla spatiul…

- Noile statii radar, al caror numar nu este precizat, au fost instalate la inceputul anului 2018 pentru a controla spatiul aerian din intreaga zona a Marii Negre, conform surse citate. Respectivele sisteme au capacitatea de a detecta pana la 200 de tinte - de la elicoptere si avioane, pana…

- Testul cu aceasta racheta intercontinentala grea a avut loc pe cosmodromul Plesetk din nordul Rusiei, armata declarand ca experimentul a confirmat caracteristicile sale in stadiul de prelansare si in prima etapa a zborului, potrivit Agerpres. Ministerul Apararii rus a lansat si o inregistrare video…

- Destin crunt pentru o familie din Republica Moldova. Patru membri ai unei familii din municipiul Soroca au decedat in doua accidente rutiere, produse la un interval de cateva zile, pe teritoriul Rusiei.

- Rusia a dezvaluit denumirile alese pentru noile sale arme, pe care presedintele Vladimir Putin le-a caracterizat de curand drept invincibile. Numele au fost stabilite dupa un vot mai putin obisnuit organizat de armata rusa, la care au participat peste sapte milioane de persoane, releva agentia Reuters.

- Vladislav Volosin a fost gasit mort in locuinta sa din orasul Nikolaiev, de la malul Marii Negre. El a fost transportat cu o ambulanta la spital, insa nu a putut fi salvat. Rudele pilotului care erau in apartament in momentul incidentului au spus ca in ultima perioada barbatul trecea printr-o depresie.…

- Alegerile din Rusia nu vor oferi nicio surpriza in privinta invingatorului. Vladimir Putin va fi presedinte, cel putin, pentru urmatorii sase ani. Dar va reusi autocratul rus sa-si atinga obiectivul de 70/70 pe care si l-a impus? Adica o victorie cu peste 70% din totalul voturilor exprimate…

- Centrul vechi al Constantei s-a transformat astazi in platou de filmare pentru creatorul celebrelor seriale „Mad Men“ si „Clanul Soprano“. Magazinele din zona peninsulara si-au schimbat denumirea in limba rusa, la fel si strazile, iar decorurile au fost pregatite pentru noul serial produs de Matthew…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marți, dupa reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest 9 (B9), ca granița estica a UE este cea mai importanta zona din NATO, iar Romania și Polonia trebuie sa aiba un rol important la masa la care se iau marile decizii.„(...)…

- In Techirghiol se vor face investitii de peste 50 de milioane de euro. Vor fi construite noi hoteluri, pensiuni, si centre de tratament care se vor ridica la standardele statiunii Evian din Franta. Acolo sunt cunoscutele izvoare termale cu proprietati curative. Unul dintre investitorii din Techirghiol…

- Zeci de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au fost expuse la aceeași substanța folosita pentru otravirea spionului rus. Cazul capata tot mai multa amploare, iar oficialii britanici au anunțat ca vor raspunde “in mod corespunzator”, daca se dovedește ca un stat este implicat in otravirea…

- Oficialii de la Metrorex au permis jurnaliștilor o noua vizita pe șantierul magistralei 5, care ar urma sa conecteze cartierul bucureștean Drumul Taberei la rețeaua de metrou. Vezi mai jos cum arata noile stații de metro. Termenul de finalizare a lucrarilor pare totuși nerealist.

- Peste 1.700 de militari romani si straini participa, incepind de luni, timp de 10 zile, la Spring Storm 18, unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Potrivit Statului Major al Fortelor Navale,…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump și-au exprimat ingrijorarea in legatura cu declarațiile lui Vladimir Putin privind noile arme strategice ale Federației Ruse

- Compania Black Sea Oil amp; Gas si a propus ca, in 2019, sa demareze productia de gaze la perimetrele XV Midia si XIII Pelican, situate pe platforma continentala a Marii Negre. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru…

- Rascoala din 1907 s-a declansat pe 21 februarie, in localitatea Flamanzi, din Botosani, si s-a raspandit apoi in toata tara. Miscarea a fost reprimata de Guvern, iar actiunile armatei s-au soldat cu uciderea unui numar necunoscut de tarani. Cauzele economice ale rascoalei din 1907 sunt ciudate din punct…

- Amiralul rus Vladimir Valuev a declarat ca navele de lupta americane din Marea Neagra sunt monitorizate constant, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Acele nave se afla pe radarul nostru, cu siguranta, sunt monitorizate constant. Daca vor demonstra actiuni ostile sau provocatoare, in functie…

- Doua distrugatoare ale marinei militare americane au fost trmise in Marea Neagra pentru a consolida prezenta SUA in aceasta regiune si pentru a-si linisti aliatii. Distrugatorul american DDG-64 Carney a intrat in Marea Neagra pentru a se alatura distrugatorului DDG-71Ross, a anuntat serviciul…

- Europa inregistreaza cea mai rapida crestere a bugetelor apararii, intr-un context in care guvernele "isi schimba perceptia asupra amenintarilor", intre care se numara si ascensiunea Rusiei, a constatat miercuri intr-un raport Institutul International pentru Studii Strategice (IISS).

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat ca un plan de adaugare a unei noi rachete de croaziera la arsenalul nuclear al Statelor Unite urmareste sa ofere parghii suplimentare negociatorilor care incearca sa convinga Rusia sa nu mai incalce un tratat-cheie privind controlul asupra armelor.

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Ambasa Ucrainei în Republica Moldova îndeamna mass-media și societatea moldoveneasca sa numeasca corect teritoriile Ucrainei ocupate temporar de Federația Rusa. Diplomația ucraineana a facut un demers catre Consiliul Coordonator al Audiovizualului cu cererea respectiva.…

- Statele Unite doresc sa se doteze cu arme nucleare cu putere scazuta ca raspuns in principal la reinarmarea Rusiei, potrivit noii "pozitii nucleare", publicata vineri de Pentagon, scrie AFP. Noile arme, care starnesc temerile expertilor in ce priveste relansarea proliferarii si riscul…

- Este socant avertismentul dat de ministerul de Externe al Rusiei, in acesta dimineata, unde avertizeaza calatorii recomandandu-le cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, spunand ca Statele Unite urmaresc arestarea acestora in intreaga lume.

- "Pe 29 ianuarie 2018, un avion american de tip EP-3 Aries care zbura in spatiul aerian al Marii Negre a fost interceptat de un avion rus Suhoi Su-27. Aceasta interactiune este considerata nesigura din cauza faptului ca avionul Su-27 s-a apropiat la mai putin de doi metri, trecand direct prin fata…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- 'Dorim sa reamintim comandantului Grupului Operativ 67 al Flotei a 6-a (a SUA) ca Crimeea este teritoriu inalienabil al Rusiei. Odata cu trimiterea pilotilor in misiuni de recunoastere in aceasta zona a Marii Negre, trebuie sa ia in calcul ca ei vor fi intampinati de avioane ruse, nu de cele ale…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Un avion de vanatoare Suhoi Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spațiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5 metri de avionul american.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti. 'Se vor lua masuri ce vor fi considerate…

- Cu foarte mare viteza au loc acum schimbari sau repozitionari într-atât de spectaculoase încât lasa deja sa se vada contururile posibile ale noii harti a raporturilor de forte pe plan mondial, scrie comentatorul de politica

