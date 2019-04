Noile propuneri de ministri, la Cotroceni. Se asteapta decizia lui Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- In acelasi Comitet Executiv National al PSD in care s-a votat retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader ca ministru al Justitiei, s-au decis si trei nominalizari ce au sa ajunga pe masa presedintelui Iohannis, in cel mai scurt timp. Este vorba despre propuneri pentru sefiile ministerelor…

- Social-democratii reuniti in sedinta Comitetului Executiv au decis retragerea sprijinului politic pentru actualul ministru al Justitiei. Ceea ce inseamna ca Tudorel Toader va fi schimbat de la varful Ministerului Justitiei. Informatia a aparut pana la momentul de fata pe surse, fiind asteptat un anunt…

- Premierul si liderul social-democrat discuta, la aceasta ora, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Intrevederea – care dureaza de mai bine de o ora – are loc inaintea sedintei conducerii social-democrate, in care ar urma sa se ia o hotarare in privinta unei eventuale inlocuiri a lui…

- Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, a susținut o conferința de presa, pe tema proiectului de buget pentru 2019, dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila a trimis noile propuneri de miniștri la Palatul Cotroceni.

- Noi propuneri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Regionale Noi propuneri pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Regionale vor fi facute marti, în cadrul Comitetului Executiv al PSD, propuneri ce vor fi discutate si la nivelul Coalitiei de guvernare, a anuntat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca noile propuneri pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturilor vor fi stabilite marti, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, el adaugand ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, solutiile in cazul in care se depaseste…

- Social-democrații urmeaza sa stabileasca, saptamana viitoare, noile propuneri pentru portofoliile Dezvoltare și Transporturi, dupa ce Olguța Vasilescu și Mircea Draghici și-au retras candidatura, in contextul refuzurilor repetate ale președintelui Klaus Iohanis de a-i numi in funcții pe cei doi.Astfel,…

- Saptamana ce vine ii va regasi, foarte probabil, pe mai-marii sociali-democrati – inclusiv pe prim-ministrul Dancila, numarul doi in cadrul PSD – intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv. In care sa decida ce noi propuneri inainteaza Presedintiei, dupa ce, la distanta de cateva zile, atat Lia Olguta…