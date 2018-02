Noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale

Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii straini au o participatie de aproape 15% in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital romanesti, in vreme ce actionarii institutionali ro­mani si personale fizice din Romania detin restul de 85% din capitalul social al BVB. Astfel, structura actionariatului…

- Deși acest lucru se intampla peste tot in Europa, in Romania persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie și sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat vicepreședintele Autoritatii Nationale de Reglementare…

- De la inceputul acestui an, unul dintre cele mai dezbatute subiecte este cel al formularului 600, formular utilizat pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale si sanatate (CASS). Deputatul social-democrat de Buzau Sebastian Radu face, intr-un comunicat…

- Noul formular 112 “Declarație privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate” si anexele acestuia au intrat in vigoare din 2 februarie. Prevederile ordinului vizeaza modificarea anexelor și a Instrucțiunilor de completare a Declarației…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare dezvoltare si inovare, insa numai daca angajatorul…

- Sapte categorii de contribuabili vor beneficia de anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata incepand din 2012 si pana in prezent, potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial. Cei care au platit deja contributia la Fisc vor putea solicita restituirea banilor, daca nu au alte…

- De anul acesta, nu doar companiile sau persoanele fizice autorizate pot solicita fonduri nerambursabile, ci și persoanele fizice fara niciun fel de afacere. Acestea pot utiliza banii solicitați pentru instalarea, modificarea sau schimbarea sistemului de incalzire al casei (programul “Casa Verde”) sau…

- Noile norme de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate au adus o serie de noutati. In cele ce urmeaza va prezentam cele mai importante modificari. Evidența persoanelor asigurate Angajatorii sunt obligati…

- Persoanele fizice care au obligatia intocmirii registrului de evidenta fiscala trebuie sa inscrie informatiile care stau la baza determinarii venitului net anual pierderii nete anuale cuprinse in Declaratia privind venitul realizat din Romania si sa inregistreze venitului brut anual in functie de natura…

- Cabinetul Viorica Dancila a fost izbit in plex de o masura a guvernului anterior, condus de Mihai Tudose: ”Formularul 600”. Fara metodologia de aplicare aferenta, depunerea formularului a fost amanata , prin OUG, cu aproape trei luni. Contribuabilii nu au avut timp și nici nu au știut cum sa completeze…

- Persoanele care au in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru acesta, cu exceptia cazurilor speciale reglementate de Codul fiscal. Impozitul auto se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- A intrat in vigoare legea prin care sunt anulate obligații fiscale ale dezvoltatorilor imobiliari persoane fizice. Conform acesteia, in cazul tranzactiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, se anuleaza…

- ”Bataie de joc” ”Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezinta o sfidare și o bataie de joc la adresa a peste 600 de mii de romani, care au descoperit dupa sarbatori ca au noi obligații fiscale intr-o luna de zile.” transmite Ludovic Orban. Cifra de…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie sa depuna, pâna la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari…

- In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 s-au publicat noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale aplicabile din luna ianuarie 2018, avand in vedere modificarile fiscale ce au intervenit in legislatia asigurarilor sociale. Normele sunt foarte vaste si impun si cunostiinte tehnice.…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Contribuțiile sociale obligatorii pentru angajatori de la 1 ianuarie 2018 trebuie achitate pentru prima oara abia in februarie 2018, conform legislației in vigoare. Astfel, pana in ianuarie 2018 trebuie achitate cele șase contribuții sociale datorate pana in decembrie 2017, scrie avocatnet.ro. La data…

- Locuitorii Sectorului 1 beneficiza de gratuitate la ridicarea gunoiului menajer. Taxa pentru serviciul de salubritate este suportata de Consiliul Local Sector 1. Primarul sectorului 1, Dan Tudorache vrea sa-i determine pe locuitori sa invețe sa separe gunoiul in tomberoane pentru gunoi umed și pentru…

- Recent, a fost publicat in Monitorul oficial Ordinul ANAF nr. 3726/decembrie 2017 - Ordin pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit si contributiilor sociale datorate de persoanele fizice. Acesta reglementeaza modul in care se vor depune declaratiile 205 - impozitul…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Sunt asigurați prin efectul legii salariații pentru care contribuția la fondul de concedii și indemnizații este platita de angajator și cuprinsa in contribuția asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal. Modificarea majora privește posibilitatea altor persoane…

- Persoanele asigurate in Romania pot solicita cardul european de asigurari sociale de sanatate (CEASS). Acesta le da dreptul la asistența medicala necesara in timpul șederii temporare in statele membre UE, in Spațiul Economic European și in Confederația Elvețiana. Șederea temporara inseamna deplasarea…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…

- Parintele sau asiguratul care are legal in ingrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu medical și de indemnizație pentru ingrijirea lui pana la varsta de 16 ani, in condițiile in care, pana acum, limita de varsta a copilului era de 7 ani, potrivit unei ordonanțe de urgența adoptata…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intentioneaza sa modifice modelul si continutul formularelor 600 si 610, in contextul schimbarilor privind contributiile CAS si CASS datorate de PFA si persoanele care obtin venituri din activitati independente. ANAF a pus in dezbatere un un proiect de act normativ…

- In urma numeroaselor solicitari, tema sesiunii de asistenta online din data de 6 decembrie 2017 va fi – “Contribuții sociale și impozit datorat pentru veniturile din salarii incepand cu 1 ianuarie 2018”. Incepand cu 01.01.2018 asigurarile sociale obligatorii vor cuprinde urmatoarele contributii: 1.…