Stiri pe aceeasi tema

- Testul pumnului iți spune ce fel de persoana ești! Din punct de vedere psihologic, modul in care strangi pumnul are cateva semnificații ce dezvaluie, la modul general, personalitatea unui individ.

- Noile cercetari contesta ideea conform careia greutatea unui copil este reflectata de modul in care l-au hranit parintii. In schimb, potrivit unui nou studiu condus de specialistii de la ”King’s College London”, parintii par sa adopte diferite stiluri de viata, in privinta mancarii, in functie de greutatea…

- Romania este departe de a utiliza adevaratul sau potential in sectorul turistic si isi va distruge toate resursele daca nu schimba modul de a actiona, a declarat, luni, Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, in cadrul conferintei organizate cu ocazia evenimentului #ExperienceBucharest.…

- Legal, de la 1 noiembrie 2018, toate categoriile de firme care au case de marcat cu rola vor avea obligația sa le schimbe cu case de marcat cu jurnal electronic, dar acest proces nu are șanse de efectuare la termen, motiv pentru care Ministerul de Finanțe și ANAF au anunțat, marți, cum vor proceda la…

- Noile sticle de Voronskaya au fost lansate la cel mai mare targ mondial – SIAL Paris ( 21-25 octombrie 2018), ele urmand sa intre și pe piața din Romania probabil anul acesta. Produsul este disponibil in patru variante: Classic, Organic, Platinum și o varianta in editie limitata.

- Scurtmetraje romanesti si internationale, printre care se numara productii semnate de noile sperante ale genului, se intrec la a zecea editie a Timishort, cel mai important festival de scurtmetraje din vestul Romaniei, care va avea loc in perioada 3-7 octombrie, la Timisoara, arata un comunicat.

- Roxana Balcescu, sefa agentiei de turism CMB Travel din Capitala, care vinde pachete turistice personalizate spre destinatii precum Thailanda, Caraibe, Mexic, Sri Lanka sau Cuba, cu vanzari de 4 milioane de euro anul trecut, spune ca turistii ce vor sa mearga in vacante exotice platesc intre 3.000 si…

- Luni dimineața a fost deschisa aplicația care ajuta operatorii economici pot sa participe la targuri și expoziții internaționale, programul avand un buget de 7,8 milioane de lei, iar solicitanții pot depune dosarele pana in 24 septembrie, arata un comunicat al Ministerului pentru Mediul de ...