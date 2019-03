Noile legi din Brunei prevăd pedepsirea persoanelor LGBT prin biciuire sau omorâre cu pietre Brunei planuiește sa introduca noi legi saptamâna viitoare prin care persoanele LGBT ar putea fi condamnate la pedepse precum biciuirea sau omorârea cu pietre pentru relațiile sexuale cu persoane de acelați sex. Grupurile pentru protecția drepturilor omului fac apel la abandonarea planurilor, transmite ABC News.

Brunei a devenit prima țara din Asia de Est care a introdus un cod penal islamic în 2014. Atunci, Brunei a anunțat prima dintre cele trei etape de modificari legale, printre care erau incluse amenzile sau pedeapsa cu închisoarea pentru infrancțiuni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro



