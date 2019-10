Stiri pe aceeasi tema

- Compania indiana Tech Mahindra, furnizor de top de servicii si solutii de transformare digitala, a deschis in Timisoara primul sau centru de dezvoltare din Romania, unde lucreaza 100 de angajati, potrivit news.ro.Centrul de dezvoltare se va concentra pe transformarea retelelor pentru clientii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj cu ocazia conferintei Urban Talks, care a avut loc la Timisoara, in care arata ca Romania se afla intr-un context in care predomina proasta guvernare la...

- Potrivit misiunii diplomatice, in Romania, patru sectii de votare, respectiv in orasele Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca si Iasi, vor fi deschise intre orele 8,00 si 18,00 pentru a-i astepta pe cei 1.137 de cetateni tunisieni inscrisi, peste 80% dintre acestia fiind studenti. In urma acestui scrutin…

- USR Ialomița, reprezentata la Congresul USR de la Timișoara, a votat noua conducere a partidului. Delegații noștri au participat la Congresul din week-end-ul 14-15 septembrie 2019, unde in mod democratic conducerea partidului a fost aleasa pe sistemul de liste proporțional deschise: un sistem electoral…

- Formația australiana The Rumjacks va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul find inclus in cadrul turneului lor european, care ii va aduce in premiera pe artiști in Romania. „An Irish Pub Song“, este melodia care le-a adus notorietate celor de la Rumjacks și care va rasuna live in…

- Alergia la ambrozie, o planta invaziva aparuta relativ recent in Europa, afecteaza din ce in ce mai multe persoane in fiecare an. Reacțiile sunt sub diverse forme, de la crize de astm și pana la simptome asemanatoare unei racelii agresive. Doar diagnosticul unui specialist poate stabili gradul de sensibilitate…

- In aceasta vara, NTT DATA Romania a lansat, la Cluj-Napoca și Timișoara, o academie adresata tinerilor absolvenți de facultate sau persoanelor care au un job și iși doresc o reconversie inspre zona IT.

- Nuclearelectrica (SNN) este interesata sa produca, la centrala nucleara de la Cernavoda, izotopul Cobalt 60, folosit la radioterapia pentru tratarea cancerului, si a incheiat un memorandum in acest sens cu o companie canadiana, cel mai mare furnizor de Cobalt 60 din lume, a declarat, miercuri, directorul…