Stiri pe aceeasi tema

- Tragerea la sorți a fost suspendata de Curtea de Apel. Initial, Liviu Dragnea a dat in judecata Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu decizia Colegiului de conducere al ICCJ din luna septembrie, prin care s-a hotarat sa nu fie aplicate noile reglementari privind formarea completurilor…

- Decizia CCR care a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, privind modul in care au fost constituite completurile de 5 judecatori, nu ar putea duce la o anulare imediata a sentintelor…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a tras la sorti, vineri, noii judecatori din completurile de 5, schimband si componenta celui care judeca apelul in cazul lui Liviu Dragnea. Vicepresedintele ICCJ, Iulian Dragomir, nu se mai regaseste in acest complet.

- Urmatorul termen de judecata este 3 decembrie. Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. La primul termen, Liviu Dragnea nu s-a prezentat…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, miercuri, contestatia lui Liviu Dragnea la sechestrul pe avere dispus de DNA in dosarul Tel Drum, astfel ca presedintele PSD ramane cu masura asiguratorie.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, mentioneza AGERPRES.Apelul va fi judecat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, scrie Agerpres.Apelul va…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au redactat motivarea deciziei prin care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC)…