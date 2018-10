Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la nivelul Coalitiei s-a decis ca introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic sa fie amanata pana la momentul la care Ministerul de Finante isi pune la punct sistemul informatic, scrie Agerpres. "Cu casele de marcat am cerut…

- Romanii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru un pachet de țigari, incepand cu data de 1 ianuarie 2019 sau chiar mai devreme. Cauza va fi majorarea accizei la produsele de tutun pana la un nivel minim acceptat de catre Comisia Europeana. Ministerul de Finanțe va publica in perioada…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la nivelul Coalitiei s-a decis ca introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic sa fie amanata pana la momentul la care Ministerul de Finante isi pune la punct sistemul informatic. "Cu casele de marcat am cerut un lucru care a fost discutat…

- Controalele ANAF la firmele ce utilizeaza case de marcat arata ca inca sunt foarte mulți comercianți la nivel de țara ce nu le-au schimbat cu noile modele avizate, cu jurnal electronic. Potrivit normelor din legea prevenirii, in prima etapa, operatorii economici care nu au facut inca schimbarea, primesc…

- Guvernul a aprobat astazi inițiativa Ministerului Finanțelor Publice de a introduce nerespectarea termenului de dotare cu noile case de marcat sub incidența Legii prevenirii, prin modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intra sub…

- Guvernul a aprobat astzi iniiativa Ministerului Finanelor Publice de a introduce nerespectarea termenului de dotare cu noile case de marcat sub incidena Legii prevenirii prin modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotrârea Guvernului nr. 332018 privind stabilirea contraveniilor care intr sub in...

- România a înregistrat un deficit bugetar în primele 7 luni ale anului fața de aceeași perioada din 2017. Diferența dintre chletuieli și încasari este de 12 miliarde de lei, iar cauza principala este creșterea salariilor din sectorul bugetar…

- VOS Logistics Cargo, cea mai mare companie a grupului olandez VOS de pe plan local, a ajuns anul trecut la afaceri de 367 de milioane de lei (80 mil. euro) in primul an integral de functionare, arata datele de la Ministerul de Finante.