Noile carti de identitate vor fi cat un card bancar. Puteti opta sa nu aiba cip, dar nu veti mai iesi cu ele din tara

- Prezent la Arad la Biroul Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, comisarul-sef Catalin Aurel Giulescu a declarat ca in luna iulie va intra in vigoare un regulament al Uniunii Europene care va impune intarirea elementelor de securitate cuprinse in documentele de identitate…

- Seful Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), comisar-sef Catalin Aurel Giulescu, a declarat, luni, la Arad, ca romanii vor putea opta intre cartile de identitate cu sau fara cip, dupa ce Uniunea Europeana va impune schimbarea…

- Toate carțile de identitate din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, se vor schimba, iar acestea vor include mai multe elemente de securitate. De schimbarea buletinelor de identitate se vorbeste de mai bine de cinci ani, iar dupa ce Senatul a adoptat proiectul de lege in 2017, in prezent se asteapta…

- Documentele de identitate ale cetațenilor romani vor fi schimbate. Ministrul de interne, Carmen Dan, a facut prima declarație pe acest subiect, iar Poliția a dat deja detalii in legatura cu noile carți de identitate.

- UE introduce masuri de securitate mai stricte pentru carțile de identitate pentru a reduce frauda de identitate. Ministerul Afacerilor Interne are deja un proiect prin care sa adapteze legislația naționala la cerințele europene.

