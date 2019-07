Noi zile libere de la stat Senatorii au adoptat proiectul legislativ prin care acorda zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, scrie capital.ro. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situatii extreme decretate de catre autoritatile competente cu atributii in domeniu. Beneficiarii acestui proiect de act normativ sunt parintii ai caror copii au… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste imensa pentru unii dintre bugetari. O lege extrem de important a trecut deja de Senat. Aleșii au adoptat proiectul legislative prin care acorda zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. …

- ZILE LIBERE de la stat pentru parinții care iși supravegheaza copiii, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant-proiect adopat de Senat. Veste imensa pentru unii dintre bugetari. O lege extrem de important a trecut deja de Senat. Aleșii au adoptat proiectul legislative prin care acorda…

- Senatorii au adoptat miercuri un proiect legislativ privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect care prevede acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decise de catre autoritați, informeaza…

- Propunerea legislativa privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant a fost adoptata miercuri de plenul Senatului cu 64 de voturi "pentru", trei voturi "impotriva" si 19 abtineri, potrivit Mediafax. Se acorda zile…

- Senatorii au adoptat miercuri un proiect legislativ privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Proiectul merge la Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare…

- Propunerea legislativa privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor în situatia închiderii temporare a unitatilor de învatamânt a fost adoptata miercuri de plenul Senatului cu 64 de voturi "pentru”, trei voturi "împotriva”…

- Senatul a adoptat, miercuri, un proiect care prevede acordarea unor zile libere parinților pentru supravegherea copiilor, in situația inchiderii temporare a unitaților de invațamant, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decise de catre autoritați. Propunerea…