- Sunt din nou violente la protestele vestelor galbene. Furiosi, manifestantii au spart vitrinele mai multor magazine de pe Champs Elysee si au aruncat cu sticle incendiare in fortele de ordine. 32.000 de persoane protesteaza in intreaga Franta, pentru a noua sambata consecutiv, la chemarea Miscarii „Vestelor…

- Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa controale ale politistilor si jandarmilor, dimineata. "Vestele galbene" protesteaza in mai multe orase ale Frantei. Deocamdata nu s-au semnalat incidente. Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui…

- Franța intenționeaza sa introduca o lege care sa permita inasprirea sancțiunilor impotriva protestelor nedeclarate ca raspuns la demonstrațiile violente ale "vestelor galbene", a declarat luni primul ministru Edouard Philippe, relateaza Reuters preluata de mediafax. El a vorbit dupa ce protestatarii…

- Autoritațile franceze au folosit gaze lacrimogene in Paris, impotriva persoanelor care protesteaza pe bulevardul Champs-Elysees fața de Guvernul lui Emmanuel Macron, relateaza site-ul postului ABC, potrivit MEDIAFAX.Prostele organizate de Mișcarea "Vestele Galbene" sambata au devenit violente…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a condamnat vehement, duminica, vandalizarea Arcului de Triumf din Paris in cursul protestelor violente desfasurate sambata, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax."Nicio cauza nu poate justifica dezonorarea Arcului de Triumf", a…

- Intrebat despre postarile in care Trump a criticat situatia Frantei in cele doua razboaie mondiale, Benjamin Griveaux a replicat: 'Ieri a fost 13 noiembrie. Noi comemoram asasinarea a 130 dintre compatriotii nostri in urma cu trei ani, la Paris si Saint-Denis. Asa ca voi raspunde in engleza: 'common…

- Aproximativ 70 de șefi de stat și de guverne și diplomați au participat duminica la ceremoniile organizate in Franța pentru aniversarea a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. Cele 16 milioane de victime ale Marelui Razboi au fost comemorate la Paris la Arcul de Triumf, unde liderii participanți au…

- Zeci de sefi de stat si de guvern participa, astazi, la Arcul de Triumf din capitala Frantei, la ceremonia dedicata implinirii a 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial. In onoarea acestora, presedintele Emmanuel Macron a oferit, aseara, un dineu, la Muzeul Orsay. Tot ieri, conducatorul…