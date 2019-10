Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au decedat in Irak in urma protestelor antiguvernamentale violente a ajuns la 88, au confirmat surse medicale și din cadrul forțelor de securitate, citate de Reuters preluat de mediafax.Protestele impotriva Guvernului au ajuns sambata in cea de-a cincea zi, iar 11…

- Ayatollah-ul Ali al-Sistani, cel mai inalt cleric al siitilor din Irak, a criticat guvernul si parlamentul pentru ca nu au reusit sa puna in aplicare reforme si sa raspunda solicitarilor irakienilor, relateaza vineri dpa.Al-Sistani a condamnat violenta si atacurile atat impotriva protestatarilor…

- Capitala Irakului, a doua cea mai populata din lumea araba, s-a trezit joi intr-o atmosfera foarte tensionata, in care starea de asediu interzice circulatia vehiculelor si a persoanelor, pentru functionari s-a decretat zi libera, iar turbulentul lider siit Moqtada Sadr si-a chemat numerosii sustinatori…

- Un incendiu a cuprins o locuința in cursul nopții trecute, in localitatea Tișauți, din comuna Ipotești. Focul a fost observat cu puțin timp inainte de ora 03.00, la fața locului fiind solicitata intervenția pompierilor. In scurt timp, doua autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri…

- Explozia a survenit, joi, in timpul unui test de la o baza de lansare a rachetelor balistice in Marele Nord rus. Exista suspiciuni ca ar fi vorba de un accident nuclear. Sambata, agenția rusa pentru energie atomica, Rosatom, a anunțat ca cinci dintre angajații sai au murit in urma unei explozii care…

- Un tanar a fost transferat in stare critica la un spital din Timisoara, iar alti patru sunt internati in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, dupa ce, in cursul noptii de duminica, au cazut cu masina intr-o rapa adanca de 20 de metri, pe Transfagarasan, potrivit reprezentantilor unitatii…

- Lucrarile de reparatii si consolidare la Podul Constanta - podul de cale ferata situat pe magistrala feroviara Bucuresti - Constanta, la km 4+327 - incep luni, 15 iulie, si se vor desfasura doar in cursul noptii, in intervalul orar 22:00 - 5:00, informeaza CFR SA potrivit Agerpres. Potrivit…