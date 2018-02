Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat sa comenteze daca Laura Codruța Kovesi ar trebui sa mai ramana in funcție, neințelegand de ce nu s-a pornit o ancheta penala. „Nu vreau sa vorbesc despre asta (n.r. demisie Kovesi). Ce decizie sa luam sa le dam premii celor de la DNA Ploiești? Ce n-am ințeles…

- Monica Macovei crede ca, de duminica, de cand au fost difuzate inregistrarile lui Vlad Cosma privind plantarea de probe intr-un dosar DNA, "asistam la o inscenare" ca sa se ajunga la demisia lui Laura Codruta Kovesi. "De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie discuta miercuri contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei. Reamintim ca Liviu Dragnea este urmarit penal in acest dosar pentru constituire de grup infractional,…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- Scandalul imens cu inregistrari de la DNA Prahova ia amploare. Acum ies la iveala alte amanunte incredibile. Se pare ca cineva a vrut ca acestea sa fie exportate in strainatate. Digi 24 anunta ca o companie de PR, care gestioneaza probleme de imagine și reputații contra cost, a trimis o serie de…

- "Am fost riddicat de DNA Ploiesti din propriul birou de adjunct al sefului IPJ Prahova, pe 17 august 2015. Am fost luat de grupele antitero ale Jandarmeriei Romane. Lucian Onea avea numartl meu, daca ma apela si ma cita la sediul DNA ma prezentam. Onea a dispus prin mandat de aducere sa fiu redicat...…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- Deputatul PSD Andreea Cosma anunta ca fratele sau, fostul deputat Vlad Cosma, nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde a fost citat in calitate de martor intr-un dosar, intrucat el nu se afla in tara. Potrivit sursei citate, Vlad Cosma se va prezenta la audieri cand va reveni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legea de infiintarea a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures . Citeste si: Seful DNA Ploiesti face DECLARATIA MOMENTULUI! Lucian Onea NU NEAGA inregistrarile: 'Posibil sa fie VOCEA MEA...'…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) e zguduita din temelii. Inregistrarile cu Mircea 'Portocala' Negulescu și cu șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, au inflamat clasa politica si nu numai. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta teorie in privinta acestor dezvaluiri. Acesta spune ca presedintele Klaus…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca „incep sa apara tot mai multe dovezi privind existenta statului paralel” si, daca aceste afirmatii aparute in spațiul public se dovedesc adevarate, „atunci exista elemente de politie politica in Romania”. „Eu cred ca cel…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Ce se intampla in casnicia Andei Adam dupa participarea la Exatlon. Artista este prima vedeta eliminata din competiție. Soțul acesteia și fetița lor a așteptat-o pe vedeta la aeroport, iar cei doi au facut dezvaluiri emoționante. „I-am spus ca vin fara Evelin ca sa ii facem o surpriza. Vrea sa o stranga…

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- O persoana este inconstienta si alte trei, printre care doi copii, au fost evacuate de urgenta din locuinta lor de pe strada Rudului din Ploiesti din cauza unor scurgeri de gaze. La fata locului se afla echipaje de la ISU Prahova, Politie si Ambulanta, insa echipele de la Distrigaz, solicitate acum…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…

- Un ofițer SRI a accidentat mortal, luni seara, o persoana, in localitatea ilfoveana Tancabesti, in timp ce se deplasa dinspre Ploiești spre București. Potrivit reprezentanților IPJ Ilfov, ofițerul avea alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur in aerul expirat. „Ieri dupa-amiaza, in jurul orelor 18,00, pe…

- Seful SRI Prahova este cercetat pentru ucidere din culpa dupa ce a accidentat mortal o femeie, pe DN 1. Accidentul s-a produs la Tancabesti, in judetul Ilfov. Femeia, in varsta de 35 de ani, a fost lovita de autoturismul condus de seful SRI, care circula dinspre Ploiesti catre Bucuresti. Din primele…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie este șeful SRI Prahova. Acesta este cercetat pentru ucidere din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice. Femeia care și-a pierdut viața avea varsta de aproximativ 30 de ani și locuia in zona. ”Victima traversa…

- UPDATE- DIICOT Ploiești efectueaza percheziții la domiciliul proxenetilor minorei, iar alte structuri de Parchet la alte locații, potrivit unor surse citate de ZiarulIncomod.ro. Procurorii DIICOT au efectuat mai multe perchezitii la doua hoteluri din Ploiești intr-un dosar de trafic de persoane.…

- Violeta Stoica O firma din Spania a incheiat ieri, la Ploiești, in mai puțin de o ora, 46 de contracte de munca pentru toți cei care au fost interesați sa lucreze, temporar, la cules de capșuni, intr-o ferma specializata din aceasta țara. Daca, in urma cu cațiva ani, romanii se inghesuiau la propriu…

- Șeful IJP și al ISU Brașov au fost audiați in Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii a Senatului in cazul incendierii autoturismului jurnalistei Onelia Pescaru. „In urma cu vreo doua luni, pe raza localitatii Sacele, autovehicolul utilizat de jurnalista Onelia Pescaru…

- Infiintat de parintele muzeelor din Prahova, profesorul Nicolae Simache, Muzeul Ceasului din Ploiesti are peste 50 de ani de existenta, care au insemnat si foarte multe achizitii si donatii, unele exceptionale prin valoarea lor si a personalitatilor carora le-au apartinut. Printre vedetele…

- Ministrul Liviu Pop vine cu vești bune pentru profesori, la sfarșit de an. Șeful de la Educație da asigurari ca saptamana viitoare vor fi alocați banii de la Guvern in teritoriu pentru plata sumelor obținute de cadrele didactice in instanța. Pop spune ca in unele județe banii aferenți acestor sentințe…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Seful de post din comuna Dumbrava s-a rasturnat cu autospeciala de politie pe care o conducea, informeaza IPJ Prahova. Accidentul s-a produs marti, 28 noiembrie, in jurul orei 13.30, la intrarea in Dumbrava. Potrivit informatiilor furnizate de catre IPJ Prahova, este vorba despre o tamonare, in urma…

- Grupul Rockwool investeste aproximativ 50 de milioane de euro intr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct si alte 300 in mod indirect, pentru servicii si logistica. 0 0 0 0 0 0 Noua unitate de productie va fi amplasata pe un teren de aproximativ…

- Grupul ROCKWOOL investeste aproximativ 50 de milioane de euro ȋntr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct și alte 300 in mod indirect, pentru servicii și logistica. Noua unitate de producție va fi amplasata pe un teren de aproximativ 30 de hectare…

- ”Ce o sa ne facem noi, ceilalți, primarii orașelor mici? 40% din investițiile la nivel de județ Prahova sunt in Ploiești. Orașele mici nu avem aceleași șanse. Cum pot eu, dle președinte, sa ma gandesc pentru urmatorii 10 ani, 20 de ani, cand vin reforme fiscale o data la doi ani, cand nu pot face…

- "Exista o serie de ingrijorari la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la așa-zisa reforma fiscala impusa de PSD. Sunt masuri care au creat incertitudini de natura sa afecteze increderea investitorilor, fapt care se repercuteaza și aici in economia județului dumneavoastra", a spus Iohannis, la…

- In temeiul dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, privind statutul judecatorilor și procurorilor, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii sa efectueze verificari cu privire…

- Seful PSD Prahova si a Consiliului Judetean, Bogdan Toader, a declarat, astazi, ca filiala judeteana a partidului ia in calcul organizarea unui miting de protest impotriva abuzurilor justitiei. Toader sustine ideea organizarii unei manifestatii la nivel judetean, insa momentan se discuta sub…

- Abia confruntat cu scandaluri de proportii la Inspectoratul General de Aviatie si la Academia de Politie, ca Ministerul de Interne primeste noi lovituri. Potrivit informatiilor obtinute de ziarul National, MAI pare ca se afla din nou pe buza prapastiei in doua noi „seisme”. Primul scandal ce e pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera a fost reluata pe sensul de mers Ploiești – Brașov al DN1A, dupa ce anterior fusese oprita total din cauza unui accident rutier produs in localitatea Cheia, județul Prahova, in care un camion incarcat cu…

- Duminica neagra pe șoselele din Prahova. Cinci accidente in care au fost implicați pietoni au fost anunțate de Poliție, in județ, cele mai multe dintre ele petrecandu-se dupa lasarea intunericului.

- N. Dumitrescu Pornind de la statisticile mai mult decat ingrijoratoare, conform carora in Romania traiesc peste un milion si jumatate de persoane care sufera de diabet, numarul acestor pacienți fiind in creștere, inclusiv in Prahova, recent, la nivel national, a fost lansata o campanie pentru cresterea…