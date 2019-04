Noi trasee pentru bicicliștii aventurieri, în vestul țării Iubitorii mersului pe doua roți au la dispoziție, incepand cu acest sezon turistic, peste 300 de kilometri de trasee marcate in una dintre cele mai frumoase zone din vestul țarii. Hunedoara este un județ in care nu ai cum sa te plictisești, asta pentru ca abunda de obiective turistice diverse. Hunedoara reprezinta și destinația perfecta […] Articolul Noi trasee pentru bicicliștii aventurieri, in vestul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

