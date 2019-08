Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii august, Loteria Romana a acordat 12.282 de castiguri in valoare totala de 666.136,48 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report…

- Duminica, 14 iulie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 11 iulie 2019, Loteria Romana a acordat 13.757 castiguri, in valoare totala de 927.210,04 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report…

- Duminica, 7 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 iulie, Loteria Romana a acordat 12.865 de castiguri in valoare totala de 623.826,21 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Duminica, 16 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 iunie, Loteria Romana a acordat 14.541 de castiguri in valoare totala de 748.227,43 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Loto 5/40: 13, 22, 18, 28, 8, 32 JOKER: 7 / 30, 18, 43, 3, 16 Noroc Plus: 237213 Super Noroc: 166354 Noroc: 9 5 3 0 8 8 7 Loto 6/49: 40, 24, 37, 2, 11, 12 A fost suplimentat fondul cu 450.000 lei la categoria I Loto 6/49. La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,41 milioane lei (peste…

- Loteria Romana organizeaza joi, 23 mai 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 19 mai 2019, Loteria Romana a acordat 26.313 caștiguri, in valoare totala de 1.032.752,32 lei. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 23 mai…

- Un report in valoare de peste 21,71 milioane lei (peste 4,56 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,72 milioane lei (peste 572.000 euro), informeaza Loteria Romana, potrivit Agerpres. "Duminica, 12…

- Joi, 9 mai 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 5 mai 2019, Loteria Romana a acordat 25.329 castiguri, in valoare totala de 1.550.882,02 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in…