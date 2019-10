Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a scazut cu 2%, de la 222,81 milioane de lei in perioada 16 - 20 septembrie, la 218,31 milioane de lei in aceasta saptamana, potrivit informatiilor publicate pe site-ul Bursei de la Bucuresti. In perioada 23 -…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 113 luni, la un randament mediu de 4,11% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea nominala…

- Romanii pot subscrie incepand de luni, 16 septembrie 2019, pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei in cadrul Programului Tezaur, cu scadente la 1, 2, si 3 ani si dobanzi anuale de 3,5%, 4%, respectiv 4,5%, informeaza Ministerul Finantelor Publice, reiterand ca veniturile…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a împrumutat 26,2 miliarde lei, în primul semestru din acest an de pe piața interna, la care se adauga 3 miliarde euro de pe cea externa, reiese dintr-un raport al instituției.Instrumentele de datorie în semestrul I 2019 pentru finanțarea…

- Persoanele fizice pot investi, de vineri, 5 iulie, in patru noi emisiuni de titluri de stat din cadrul programului Tezaur. Scadențele sunt la 1, 2, 5 și 5 ani, potrivit prospectului. Cea cu maturitatea la 1 ani are o dobanda de 3,5%, cea la 2 ani de 4%, 3 ani - 4,5% și 5 ani – 5%.

- Emisiunea titlurilor de stat pentru populație continua și in luna iulie, Finanțele anunțand ca programul „Tezaur” va fi susținut pe toata perioada anului 2019. „Incepand cu data de 05 iulie 2019, in cadrul Programului Tezaur, Ministerul Finanțelor Publice a lansat o noua emisiune de titluri de stat…

