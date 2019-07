Noi tensiuni între Belgrad şi Priștina după vandalizarea unui cimitir ortodox sârb din Kosovo Administrația de la Belgrad a acuzat ca vandalizarea mai multor morminte dintr-un cimitir ortodox sârb din localitatea Lipljan indica faptul ca "ideologia urii este omniprezenta în rândul separatiștilor" din Kosovo, scrie Mediafax, citând cotidianul Le Figaro.



"Mai multe pietre funerare dintr-un cimitir ortodox din Lipljan au fost deteriorate de necunoscuți", se afirma într-un comunicat al politiei din Kosovo, în care se mai precizeaza ca a fost inițiata o ancheta.



Localitatea Lipljan se afla în centrul regiunii Kosovo,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reluarea negocierilor si intalnirilor in format '5+2' pentru reglementarea transnistreana se numara printre prioritatile enuntate de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in timpul unei intrevederi avute vineri, 12 iulie, cu reprezentantii mediatorilor si observatorilor din cadrul…

- Sesiunea de vara a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa s-a incheiat cu succes atat pentru Organizație cat și pentru delegația Romaniei, a scris, pe pagina sa oficiala de Facebook, senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romașcanu, președintele delegației Legislativului…

- Sesiunea de vara a Adunarii Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa s-a incheiat cu succes atat pentru Organizație cat și pentru delegația Romaniei, a scris, pe pagina sa oficiala de Facebook, senatorul social-democrat de Buzau Lucian Romașcanu, președinte al delegației…

- Scrutinul prezidential anticipat are loc dupa ce in martie liderul autocrat Nursultan Nazarbaev a demisionat, spre surprinderea generala, si este aproape sigur ca el se va incheia cu victoria presedintelui interimar Kasim-Jomart Tokaev. Tokaev, in varsta de 66 de ani, are sase adversari in aceasta…

- Fostul sef SRI, George Maior, a fost citat de catre procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru joi, 23 mai, in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruta Kovesi are calitatea de inculpat, au precizat surse judiciare. Potrivit Mediafax, surse…

- Alegerile prezidentiale din Ucraina au fost libere si pasnice, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care a monitorizat in mod independent procesul de votare. Scrutinul a fost ''competitiv, bine organizat si s-a desfasurat cu respectarea libertatilor fundamentale.…

- Alegerile prezidentiale din Ucraina au fost libere si pasnice, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care a monitorizat in mod independent procesul de votare, transmite dpa potrivit Agerpres. Scrutinul a fost ''competitiv, bine organizat si s-a desfasurat…

- Alegerile prezidentiale din Ucraina au fost libere si pasnice, a anuntat luni Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care a monitorizat in mod independent procesul de votare, transmite dpa. Scrutinul a fost ''competitiv, bine organizat si s-a desfasurat cu…