- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut o ancheta independenta si transparenta dupa ultimele violențe din Fașia Gaza, in urma carora 16 palestinieni au murit, a anuntat purtatorul de cuvant Farhan Haq, citat de Reuters.

- Oficiali israelieni au acuzat sambata gruparea islamista Hamas care controleaza Fasia Gaza de provocari deliberate in timpul unui amplu mars care a degenerat in confruntari violente de-a lungul granitei Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza dpa. "Ce am vazut ieri a fost un act organizat…

- Zeci de mii palestinieni - mai ales femei si copii - s-au adunat de-a lungul barierei de la frontiera, care desparte Fasia Gaza de Israel, in cadrul "marelui mars al intoarcerii". Acest mars de protest urmeaza sa dureze sase saptamani si cere "dreptul la intoarcere" al refugiatilor palestinieni si denunta…

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…

- Zeci de mii de palestinieni participa vineri la "Marsul intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor palestinieni pe teritoriul israelian.Armata israeliana a mobilizat zeci de lunetisti pentru aceste proteste violente, iar ministrul israelian…

- Mii de palestinieni s-au luptat cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze zeco de zile. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au fost raniți dupa ce militarii israelieni au deschis…

- Un fermier palestinian a fost ucis si o alta persoana a fost ranita in urma unui bombardament de artilerie al israelienilor, conform oficialilor palestinieni si rezidentilor, informeaza BBC. Bombardamentul a avut loc vineri dimineata, in apropierea orasului Khan Yunis, in sudul Fasiei Gaza, conform…

- Armata israeliana a indicat ca a atacat miercuri pozitii ale miscarii Hamas in Fasia Gaza, drept represalii la un foc aprins de-a lungul barierei care inchide teritoriul palestinian, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Doi indivizi au aprins un foc pe o movila aproape de bariera, la nivelul…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni.…

- O conferinta internationala a donatorilor organizata la Bruxelles a strans marti 456 de milioane de euro pentru construirea unei uzine de desalinizare a apei pentru Fasia Gaza, dar nu a reusit sa finanteze in totalitate proiectul, ce are drept scop sa aprovizioneze cu apa potabila doua milioane de persoane…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat in noaptea de sambata spre duminica o instalatie subterana apartinand Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in curs de constructie care ar fi putut sa fie folosit in atacuri, relateaza AFP, conform news.ro.Aceste atacuri au fost lansate ca represalii…

- O explozie puternica s-a produs in momentul in care coloana oficiala a premierului palestinian Rami Hamdallah a tranzitat punctul de trecere a frontierei in Fașia Gaza. Șapte persoane au fost ușor ranite. O explozie a lovit coloana oficiala a premierului Rami Hamdallah in momentul in care aceasta incerca…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Remarcile sale au fost facute in timpul unei ceremonii de inaugurare a unei camere de urgenta fortificate in Centrul Medical Barzilai din orasul Ashkelon (sud). Sambata, un dispozitiv exploziv atasat de gard a ranit patru soldati israelieni. "Orice act de agresiune din partea teroristilor…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Avioane israeliene au atacat luni dimineata obiective ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta palestinian asupra zonei de sud a Israelului, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Doi palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri ale armei israeliene, care a ripostat incepand de sambata dupa ce soldati israelieni au fost raniti de un dispozitiv exploziv, au anuntat duminica surse medicale palestiniene, informeaza AFP. Cei doi palestinieni au fost ucisi la est de orasul Rafah,…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata.…

- Tensiuni in AER: Israelul doboara o drona iraniana si bombardeaza baza de lansare din Siria. Un elicopter de lupta a interceptat aparatul de zbor fara pilot. Avioane din Ierusalim au lovit apoi statii de lucru la Tadmor. Un F16 pe drumul de intoarcere, se prabuseste, cei doi piloti se salveaza.

- Israelul a numit joi un nou ambasador in Iordania, continuand masurile de normalizare a relatiilor cu Ammanul, dupa luni de tensiuni in urma uciderii a doi iordanieni de catre un agent de securitate israelian in incinta reprezentantei diplomatice israeliene, relateaza AFP. Ministerul de…

- Dupa o intarziere de mai mult de un an, guvernul israelian a fost de acord sa reexamineze un proiect propus anul trecut de Ministrul Comunicațiilor din Israel, Israel Katz, proiect care prevede construirea unei insule artificiale in Marea Mediterana, vizavi de Fașia Gaza, cu scopul de a crea un port…

- Organizația palestiniana Hamas se așteapta ca un razboi cu Israelul sa izbucneasca în Gaza în urmatoarele zile. Veștile vin într-un moment tensionat, în care Israelul nu exclude o confruntare militara cu Hezbollah sau chiar cu Iranul.

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Turcia, unul dintre principalii sustinatori ai miscarii islamiste palestiniene Hamas, a criticat vineri decizia Washingtonului de a-l include pe liderul acesteia, Ismail Haniyeh, pe lista cu ''teroristi'', exprimându-si speranta ca aceasta sa nu aiba vreun impact asupra ajutorului…

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- Sapte centre medicale din Fasia Gaza au fost nevoite miercuri sa-si inceteze activitatea din cauza lipsei de combustibil pentru alimentarea generatoarelor, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Situatia sanitara din Gaza a intrat intr-o 'faza fara precedent' din…

- Hamas a preluat puterea in Gaza in 2007 dupa un cvasi-razboi civil cu Fatah, partidul care domina Autoritatea Nationala Palestiniana. Fara acest transfer de putere, 'Gaza risca sa explodeze din nou, intr-o maniera mult mai violenta si sangeroasa ca in trecut', a avertizat Mladenov la conferinta…

- Emisarul special al ONU in Orientul Mijlociu, Nicolai Mladenov, a avertizat marti ca Fasia Gaza se afla pe punctul de a se 'prabusi complet' si a declarat ca pentru salvarea Gaza de la un dezastru este necesara restabilirea puterii Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) asupra teritoriului…

- Gruparea terorista Stat Islamic și statul evreu colaboreaza in prezent pentru a menține Fașia Gaza sub asediu, susține Hamas, organizația fundamentalista islamica sunnita palestiniana care guvernea...

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Armata israeliana a anuntat duminica ca a distrus un tunel construit de Hamas, formatiunea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, care ducea la infiltrarea in Israel, precizand ca a condus raiduri aeriene si a folosit alte mijloace pentru a demola galeria subterana, scrie AFP.

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Autoritatea Palestiniana (AP) a acceptat miercuri sa plateasca din nou electricitatea pentru Fasia Gaza, la sase luni dupa ce a oprit aceste plati cu scopul de determina miscarea islamista Hamas, aflata la conducerea enclavei, sa se angajeze pe calea reconcilierii palestiniene, scrie News.ro.