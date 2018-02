Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, utilizatorii de Internet din Germania au petrecut aproape 2,5 ore pe zi în fiecare zi (sursa: studiu online ARD/ZDF). În special, tinerii petrec mult timp pe rețele sociale și pe serviciile de mesagerie. Cu toate acestea, atunci când fac acest lucru, ei sunt adesea…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, pentru a incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice,…

- “Muncitorii vor avea mai multi bani in buzunare, vor obtine un procent corect din profiturile companiei, ceea ce va majora consumul”, a afirmat, luni noaptea, Roman Zitzelsberger, dupa 13 ore de negocieri, care au avut loc la Stuttgart, informeaza AGERPRES . IG Metall solicitase o crestere anuala a…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana, transmite DPA, preluata de Agerpres. Acordul…

- Programul de munca și salariile au fost pe masa negocierilor. Salarii mai mari cu 4,3%/ 28 de ore pe saptamana de munca Acordul prevede majorarea salariilor cu 4,3% din aprilie, precum si posibilitatea reducerii saptamanii de lucru de la 35 la 28 de ore, pentru o perioada de doi ani,…

- Mai multi lideri ai conservatorilor germani si-au exprimat, joi, optimismul în privinta sanselor ca negocierile de coalitie cu social-democratii sa se încheie duminica, dupa nu mai putin de patru luni de incertitudine politica, relateaza Reuters. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea…

- Hans-Georg Maassen a declarat pentru Reuters ca oficiali din domeniul securitatii se pregatesc pentru revenirea unor combatanti ai Statului Islamic in Germania impreuna cu copii posibil radicalizati, desi un numar semnificativ de sosiri nu pare iminent. Aproape 1.000 de persoane ar fi parasit…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Statele Unite considera ca proiectul Nord Stream 2, un gazdoct care ar urma sa lege Rusia de Germania prin Marea Baltica, reprezinta o amenintare la adresa securitatii energetica a Europei, a declarat, sambata, secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodica Universala al Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU a inaintat Romaniei peste 200 de recomandari cu privire la situatia drepturilor omului, iar statul roman va trebui sa le analizeze si sa formuleze o pozitie pana in luna iunie a anului 2018.

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmit Reuters si publicatia Irish Times.

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, a crescut de la 3.740 lei/an la 4.413 lei. Indicatorul are o implicatie deosebita intrucat finantarea de baza a unei unitati de invatamant preuniversitar rezulta…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit dpa, Reuters si AFP, citand surse din formatiunile politice implicate in tratative.…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Reducerea imigratiei a fost unul dintre principalele motive pentru care britanicii au votat cu 52% pentru si 48% impotriva la referendumul din iunie 2016 pentru iesirea din UE, ca urmare a venirii unui numar foarte mare de cetateni ai UE in tara, in special din statele mai sarace din estul Europei.Marea…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- De opt ani, cea mai mare economie germana se afla in expansiune, in paralel cu o scadere a somajului si o crestere a veniturilor fiscale. Intre timp, preturile de consum au consemnat un avans modest. Pentru tara supranumita candva bolnavul Europei, redresarea este impresionanta. Si totusi, acest…

- Marea Britanie doreste sa includa serviciile financiare intr-un acord comercial cu Uniunea Europeana care sa acopere toate zonele economice, a declarat marti ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters. Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Guvernul japonez a aprobat marti desfasurarea viitoare in tara a dispozitivului terestru de interceptare a rachetelor Aegis Ashore cu baterii ale armatei americane, pentru a contracara mai bine un posibil atac cu rachete balistice din partea Coreii de Nord, informeaza AFP si Reuters. "Dezvoltarea…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a prezentat joi in fața partidului sau condințiile pe care le va pune pe masa negocierilor pentru formarea unei coaliții guvernamentale, cel mai important mesaj al sau fiind unul legat de viitorul Europei, crearea ”Statelor Unite ale Europei”,…

- Gazprom a depasit vineri recordul inregistrat in 2016 privind exporturile de gaze naturale in Europa, livrand pana in 8 decembrie 179,8 miliarde de metri cubi, a anuntat directorul general al gigantului rus, Alexei Miller. "Pe ultima suta de metri ne-am lansat spre un nou record absolut al…

- "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat Martin Schulz in fața congresului SPD reunit la Berlin. In opinia liderului SPD, statele membre ale Uniunii Europene care refuza aderarea la un nou tratat constituțional ar trebui sa paraseasca "automat" blocul comunitar. El crede ca aceasta…

- Liderul Partidului Social Democrat german, Martin Schulz, a indemnat joi la transformarea, pana in 2025, a Uniunii Europene in Statele Unite ale Europei, prin adoptarea unei constituții comune, relateaza dpa și Reuters. "Europa este asigurarea noastra de viața", a declarat…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat, joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pâna la sfârșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, transmite Reuters citata de Agerpres. Acordul are ca scop susținerea prețului țițeiului. Actualul acord,…

- Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a acceptat joi, la reuniunea de la Viena, sa extinda pana la sfarșitul lui 2018 acordul privind reducerea producției, pentru a susține prețul țițeiului, transmite Reuters. Actualul acord, care expira in martie 2018, prevede reducerea producției cu…

- Un primar al unui mic oras din Germania de Vest, cunoscut pentru politicile pro-migratie, a fost injunghiat in gat, luni seara, la un fastfood, fiind serios ranit in atacul despre care oficialii cred ca a fost unul politic, relateaza Reuters.

- Propunerile presedintelui Emmanuel Macron de reforma a Europei vor fi mai greu de realizat daca Franta nu are un 'partener puternic' in Germania, a declarat luni noul purtator de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, relateaza Reuters si AFP. 'Acordam, bineinteles, o atentie deosebita…

- Evoluția economiei Rusiei in octombrie a fost afectata negativ de acordul privind reducerea producției, dintre Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) și producatorii de țiței din afara cartelului, a afirmat, joi, ministrul rus al Economiei, Maxim Oreshkin, transmite Reuters. …

- Angela Merkel este foarte aproape sa piarda al patrulea mandat de cancelar dupa ce democrat liberalii FDP au anunțat ca se retrag din coaliția cu Verzii și conservatorii lui Merkel, scrie Reuters. Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca eforturile sale de a forma un guvern de coaliție in trei direcții…

- Germania va cheltui o suma initiala de 10 milioane de euro pentru a ajuta la neutralizarea minelor din orasul Raqqa, din nordul Siriei, scrie in editia sa de vineri ziarul Handelsblatt, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Ministerul de Externe german urmeaza sa anunte vineri suma alocata…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decat un partener in construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Gabriel Petrea, ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social, a afirmat, miercuri, in cadrul dezbaterii „Orele suplimentare sau drumul catre burnout”, ca trebuie gasita o formula pentru majorarea salariilor, astfel incat odata cu creșterea salariului minim pe economie, toate celelalte salarii…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potențial', decat un partener in construirea securitații europene, a declarat directorul serviciului german de informații externe BND, Bruno Kahl, remarcand ca amplele exerciții militare Zapad, desfașurate in septembrie de Rusia, au aratat un nivel…

- Sa renunțe la ziua de lucru de opt ore le-a propus autoritaților Germaniei Consiliul Experților Economici de pe linga Guvernul țarii, numit de asemenea: "Consiliul Ințelepților". Die Welt scrie ca companiile ar trebui sa fie flexibile la elaborarea programului de lucru, deoarece ideea ca ziua lucratoare…

- Comisia Europeana a propus, miercuri, reducerea cu 30% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele și autoutilitarele noi pana in 2030, comparativ cu 2021, cu un obiectiv intermediar vizand reducerea cu 15% pana in 2025, insa aceste propuneri trebuie negociate cu statele membre și Parlamentul european…