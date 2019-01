Noi suntem pictorii vântului / VIDEO Daca am invia pe cei care si-au pus capat zilelor, cred ca am putea scrie teancuri sau biblioteci de filosofie despre ce ar putea povesti oamenii aia, ca regret, dupa ce au facut greseala aceasta. Cu mintea de dupa catastrofa! Pacat! – Dar ei se gandesc ca este o eliberare! – Nu este o eliberare! The post Noi suntem pictorii vantului / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

