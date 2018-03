Noi suntem Baraba

Stiri pe aceeasi tema

- Procesiunea de Florii organizata de Episcopia Romano-Catolica an de an nu s-a mai putut desfașura pe traseul din Piața Unirii, duminica trecuta, din cauza organizarii unui eveniment sportiv in zona. Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice și-au exprimat nemulțumirea legata de acest lucru și alte situații…

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Andreea Esca este o femeie implinita, cu o familie fericita si o cariera de succes. Chiar daca poate fi declarata oricand o femeie independenta, Andreea Esca este constienta ca fara sustinerea sotului ei nu ar fost in stare sa ajunga unde este in prezent.

- Sambata, 31 martie 2018, in Sambata lui Lazar, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopia Ramnicului organizeaza Pelerinajul de Florii. In Municipiul Ramnicu-Valcea, la Biserica „Inalțarea Domnului”- Ostroveni, dupa Slujba Vecerniei și a Litiei, Inaltpreasfințitul Parinte…

- O noua ruta spre Frankfurt, Germania, este operata de pe Aeroportul Internațional Chișinau, de catre compania aeriana Lufthansa. Despre aceasta a anunțat luni, 26 martie, in cadrul unei conferințe de presa, Petru Jardan, directorul „Avia Invest", scrie IPN.

- Meteorologii au publicat astazi prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in Dobrogea, in intervalul 26 28 martie, vremea va fi rece, iar temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul valorii de 8 grade, apoi vor creste treptat pana la 16 grade pe 31 martie, cand vremea…

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Actrița Nuami Dinescu, experiența unica la Ierusalim. Cea cunoscuta ca fiind Tanța lui Teo, inca de pe vremea cand cele doua au facut parte din acelați proiect tv, a facut dezvaluiri emoționante in cadrul emisiunii de la Antena Stars. “Trebuie sa simți momentul in care sa mergi la Ierusalim. Drumul…

- In paralel cu calendarul fix, in aceasta perioada a Postului Paștelui, se observa și alte sarbatori dedicate animalelor salbatice. De Miezul Paresimilor, de exemplu, sunt ecouri din vechime ale unei zile a șarpelui. Astfel, cu o saptamana inainte de Moșii de Florii, strabunicii noștri serbau Ziua Ursului.…

- „DIN TOATE COLȚURILE LUMII SPIRITUALE” este numele unei serii de concerte vocal-instrumentale organizate in Biserica Evanghelica din Criț, județul Brașov, in Saptamana Patimilor la catolici și protestanți in perioada 28 martie – 1 aprilie 2018. Proiectul este organizat de Asociația Cultura Viva Sighișoara…

- 36 de elevi silitori din Romania, Ucraina si Republica Moldova au invatat istorie la fata locului. Copiii au mers intr-o excursie datorita unui profesor de religie din judetul Botosani. Cadrul didactic din Radauti-Prut a facut un imprumut la banca pentru a le plati cheltuielile. Copiii provin…

- BANAT Pana in data de 23 martie temperatura aerului va continua sa scada, vremea se va menține deosebit de rece, astfel incat mediile valorilor diurne vor fi de 1...3 grade, iar ale celor nocturne vor cobori spre -5 grade. In intervalul 23-27 martie vremea se va incalzi, iar valorile termice…

- O ancheta a Serviciul de securitate interna israelian Shin Bet, care viza o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania, a dus luni la arestarea unui francez, angajat al consulatului Frantei la Ierusalim, banuit ca ar fi alimentat constant in ultimele luni cu…

- Deblocarea conturilor bancare cu poprire de ANAF, pentru recuperarea datoriilor de la rau-platnici, se va simplifica. Mirela Calugareanu, sefa institutiei, a declarat la Antena 3, ca sistarea se va putea face imediat dupa ce o persoana achita sumele datorate statului, conform Digi24.ro.

- O scrisoare în care Albert Einstein a scris detalii despre una dintre cele mai revolutionare teorii ale sale a fost vânduta în cadrul unei licitatii din Ierusalim pentru mai bine de 100.000 de dolari.

- Champions League si-a aflat, marti seara, numele primelor doua echipe care au "patruns" in faza sferturilor. Nu a fost loc de surprize, favoritele Real Madrid si Liverpool castigandu-si pe merit gratie valorii prezenta intre cele mai bune opt echipe de pe Batranul Continent. Intra in material pentru…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ia in considerare efectuarea unei vizite oficiale in Israel pentru deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim, in urma unei discutii avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Bucurie, veselie pe ritmuri de melodie… de toate acestea vor avea parte cei care vor participa la programul organizat de catre ȘCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ZALAU, cu ocazia ZILEI PORȚILOR DESCHISE, din data de 7 martie 2018. Elevii claselor pregatitoare sarbatoresc 100 DE ZILE DE ȘCOALA, prilej…

- Bucurie mare in familia Becali! Judecatoria Slobozia a decis sa admita propunerea de eliberare conditionata inaintata de Ioan Becali. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata de procurori, transmite Romania TV. Citeste si: ALERTA - Negulescu da start RAZBOIULUI si CONTESTA excluderea…

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim isi va redeschide portile dupa ce Israelul a renuntat marti la un plan de impozitare si la o propunere legislativa privind proprietatea, actiuni ce au dus la declansarea unui protest de trei zile, transmite Reuters. Intr-o declaratie a liderilor crestini din…

- A doua zi dupa anuntul reformei in Cupa Davis, Yannick Noah, capitanul echipei de tenis a Frantei, nu si-a ascuns deceptia, cum de altfel au facut-o si alti fosti sau actuali jucatori. ''Este...

- Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim, locul unde, potrivit traditiei crestine, a fost crucificat si inmormantat Iisus Hristos, era in continuare inchisa luni dimineata, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informeaza AFP citat de Agerpres.ro. Perioada pentru care cel mai…

- Sfantul Mormant din Ierusalim, locul in care conform traditiei crestine a murit si a reinviat Iisus Hristos, a fost inchis pe perioada nedeterminata la ordinul principalelor biserici crestine, in semn de...

- IATA Organul care se imbolnaveste cel mai tare de la tristete. Mare grija! Starea de tristete imbolnaveste cumplit organismul. Emotiile sunt specifice omului, insa cand ele sunt negative si persistente, organele au de suferit intr-un mod in care nu ne imaginam. Emotiile puternice sunt normale cata vreme…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv în Ierusalim în luna mai, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înfiintarea statului Israel, afirma oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump citati de site-ul agentiei Associated

- Compozitorul și interpretul rus, Filip Kirkorov, a venit in Republica Moldova pentru a susține grupul „DoReDos" in selecția naționala a concursului „Eurovision-2018". Defapt, Kirkorov este și compozitorul piesei cu care trupa concureaza.

- HOROSCOP BERBEC Te lasi complet la dispozitia unui companion care te indruma in directia decisa de el. E un semn de imensa incredere din partea ta si, desi habar n-ai incotro duce aceasta cale, nu te opui absolut deloc ghidului tau. Vrei sa-i demonstrezi cat de mult crezi in sfaturile…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a subliniat ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel. "Unul dintre motivele pentru aceste relatii bune este asemanarea popoarelor noastre. Exista o ampla comunitate de evrei ce au venit din Romania in Israel de-a lungul…

- Bucurie mare in familia lui Connect-R. Artistul si sotia lui sunt in culmea fericirii pentru ca o sarbatoresc pe micuta lor. Maya, fiica lui Connect-R si a Mishei, a implinit patru ani, iar parintii sai au sarbatorit-o asa cum se cuvine.

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a discutat vineri cu o delegatie de la ANOSR despre facilitatile acordate studentilor si asigurarea calitatii in invatamantul superior, informeaza MEN, intr-un comunicat transmis AGERPRES.

- ''Moșii de iarna'' marcheaza inceputul sambetelor morților, in numar de șapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De saptamana viitoare, ultima inaintea Postului Paștelui, credincioșii ortodocși lasa sec de carne.

- Presedintele turc Recep Tayp Erdogan si Papa Francisc au discutat, luni, la Vatican, despre Ierusalim, in timp ce in apropiere aveau loc incidente intre politisti si demonstranti . Este prima vizita facuta de un presedinte turc, la Vatican, in ultimii 59 de ani, scrie Reuters.

- Astazi este o zi neagra pentru Monica Gabor! Aflata la mii de kilometri distanta de Romania, iubita lui miliardarului chinez Mr. Pink, vedeta a dezvaluit una dintre dramele care i-au sfasiat sufletul pentru totdeauna. In mesajul facut public, modelul a marturisit ca trecerea timpului nu ii vindeca ranile,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs sambata dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 3:00, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 124,4 kilometru in…

- La 40 de zile de la Craciun, Biserica Ortodoxa praznuieste Intampinarea Domnului. In popor, praznicul este cunoscut sub denumirea de Stretenia si cinsteste ziua aducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfanta lui mama si de dreptul Iosif.

- In mai multe parti ale Globului a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit „super-luna albastra sangerie“, a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Nutritionistul aradean Vlad Rosca sustine ca foarte multa lume sufera de depresie si anxietate. Statistic vorbind, doua milioane de români manifesta depresie. Aradeanul afirma ca uneori poate fi simpla «consolare» sau chiar o tulburare convulsiva în…

- Miercuri, 24 ianuarie, a fost bucurie mare in familia lui Mihai Morar. Prezentatorul TV l-a sarbatorit, alaturi de familie, pe nepoțelul lui, nascut chiar de ziua Unirii. ”Nascut de Mica Unire. Marele nepot”, a scris unchiul Mihai Morar pe pagina de Instagram, unde a postat și o imagine cu nepoțelul…

- A treia formula de guvernare PSD-ALDE intr-un singur an constituie, fara dar si poate, o premiera in peisajul politic romanesc, dar si european. Chiar si italienii pot fi invidiosi, cu un numar de 62 de guverne care s-au succedat de la finele celei de a doua conflagratii mondiale, deci cu o medie de „doar” 1…

- Este una din cele mai populare plante de apartament. Cu flori speciale, cu o forma și un aspect unic, Floarea de ceara (supranumita și Lacrima Maicii Domnului sau Floarea de porțelan), are un parfum discret și este originara din Asia. Iata cum se ingrijește. Floarea de ceara aparține genul Hoya și cuprinde…

- Purtatoarea de cuvant a presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a nascut o fetita, pe Matilda. "Fericirea poarta un nume – Matilda!", au fost cuvintele care au insotit postarea de pe Facebook. (libertatea.ro)

- Bucurie pentru copii, necaz pentru șoferii albaiulieni! Zapada care s-a așezat in ultimele doua zile le da deja batai de cap conducatorilor auto care se deplaseaza cu mașinile. Greutatea vine chiar de la primele ore ale dimineții, cand cel mai greu pentru proprietarii de mașini este sa le scoata din…

- Din punct de vedere istoric, Biserica crestina a fost fondata in ziua Cincizecimii, sub semnul entuziasmului pascal si al spiritului evanghelic, pe care Duhul Sfant le-a insuflat apostolilor si tuturor celor prezenti la acest mare eveniment din Ierusalim. Alegerea celor doisprezece apostoli indica ...

- Medicul Catalin Balogh Bellu, care a organizat mai multe acțiuni la Turda, sub egida NOA Events, anunța ca va intrerupe ”orice proiect dedicat Turzii”. Motivul din spatele deciziei sale se pare ca se datoreaza nocivitații Asociației T9, careia i se reproșeaza ca mai mult vrea sa distruga, decat sa construiasca.…

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…

- MESAJE DE SFANTUL IOAN De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ioane!MESAJE DE SFANTUL IOAN Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim…

- Secularizarea averilor manastiresti, un fapt care si astazi naste discutii, a fost intampinat cu mare entuziasm in tara, felicitarile publicate in Monitorul Oficial fiind semnate de oamenii respectati ai localitatilor, dintre care nu lipseau preotii.

- Un sigiliu de lut vechi de 2.700 de ani si descoperit la Ierusalim a fost prezentat ca prima dovada materiala a existentei unui guvernator al orasului. De marimea unui nasture, artefactul a fost gasit...

- In incercarea de a pune capat secetei instalata de cinci ani in Israel, mii de oameni au raspuns apelului ministrului israelian al Agriculturii si au venit sa se roage impreuna in Ierusalim pentru a aduce ploaia.