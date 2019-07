Noi sporuri salariale. Cine sunt beneficiarii Sporurile care sunt platite din fonduri publice se acorda in general pentru a compensa anumite condiții speciale de munca. Noua inițiaitiva legislativa care va aduce noile modificari Legii cadru 153/2017 și care propune ca angajații Ministerului Apararii care sunt supuși unei incordari psihice ridicate sa primeasca noi sporuri salariale. Actul normativ care reglementeaza acordarea acestor sporuri va fi din nou modificat. VEZI ARTICOLUL INTEGRAL PE DCBUSINESS.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

