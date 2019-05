Noi serii de cursuri pentru perioada mai-iunie, la CCIAT!

Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis și Central European Cooperation Zone Budapesta (CECZ) organizeaza, in perioada 3 – 4 iunie 2019, o noua misiune economica de vizitare a: CHINA BRAND FAIR 2019, Budapesta, Experience Center, 3 – 5 iunie. CHINA BRAND FAIR 2019 (fost CHINA SMART EXPO) Budapesta…

- Acțiunile de informare cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 au continuat cu un seminar privind legislația in domeniul securitații la incendiu. Mai exact, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat”…

- Seria acțiunilor de informare și instruire a firmelor cu privire la noile modificari legislative intrate in vigoare in 2019 continua cu un seminar privind legislația in domeniul securitații la incendiu. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua sesiune de training interactiv, avand ca tema punerea in practica a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale – GDPR (Global Data Protection Regulation). Evenimentul se desfașoara in data de 12 martie 2019, intre orele…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua și anul acesta preocuparile referitoare la gasirea de soluții viabile la criza acuta de personal calificat cu care se confrunta piata muncii din județul Timiș. Inca din 2016, CCIAT a organizat o serie de evenimente destinate atragerii in județ…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a organizat un nou seminar de instruire al angajatorilor privind modul concret in care trebuie aplicate noile acte normative intrate in vigoare anul acesta, sub genericul: Legislația muncii 2019. Organizat in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza un nou seminar de instruire al angajatorilor privind modul concret in care trebuie aplicate noile acte normative intrate in vigoare anul acesta, sub genericul: Legislația muncii 2019. Organizat in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partner al Programului Climate KIC, in Romania, in colaborare cu parteneri din Italia și Spania, deruleaza un proiect pilot de economie circulara. Se vor organiza mai multe workshop-uri și cursuri la Timișoara, in care vor fi implicați…