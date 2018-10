Noi șefi de secții au fost numiți, joi, in cadrul DNA, prin decizia Secției de procurori a CSM, așa cum Sursa Zilei prezenta in urma cu saptamani. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, numirea a cinci procurori in functii de conducere la Directia Nationala Anticoruptie. Astfel, au fost numiti sefi The post Noi șefi in DNA, numiți de CSM appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .