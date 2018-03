Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect de ordin al Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), tarifele de racordare la reteaua electrica, platite de oricine doreste sa aiba acces la reteaua de electricitate, nu vor mai include si contravaloarea contorului.

- Transgaz a achizitionat pe 27 februarie, cand era ger puternic, o cantitate de circa un milion de metri cubi, la un pret foarte mare: 127 lei/MWh, in conditiile in care pretul mediu pe bursa pentru luna februarie era de 90 lei/MWh. Transgaz motiveaza aceasta tranzactie prin faptul ca a fost necesara…

- Profitul net al Transgaz va fi in 2018 de 213,1 milioane lei, cu 58,4% mai mic fata de cel obtinut in 2017, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli al companiei pe 2018, aprobat luni in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta reducere poate fi pusa pe seama scaderii veniturilor reglementate,…

- Printr-o decizie a premierului Viorica Dancila din 15 februarie 2018, Gabriela-Maria Podasca a fost eliberata din funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) pentru ca a devenit deputat PSD de București, ca urmare a faptului ca deputatul Dumitru Chirița a fost numit președinte…

- ♦ Pentru a monta 1 MW intr-un parc solar, unui investitor ii sunt necesari un milion de euro, dupa cum arata cele mai noi date disponibile pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Nicio alta forma de energie nu a mai trecut printr-un astfel de raliu de depreciere,…

- Pana in luna aprilie, am putea avea parte de noi cresteri de preturi - am putea plati cu pana la 10% in plus pentru alimente si cu peste 7% mai mult pentru carburanti, sustin reprezentantii companiilor din Romania.

- Cine este Andrușca Danuț, ministrul propus la Economie. Deputat PSD, acesta l-a inlocuit pe Gheorghe Șimon, este absolvent de Științe Economice, in Iași, și administrator special CUPRUMIN S.A. in perioada 2014-2016. Este membru in Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a schimbat metodologia de recunoastere a costurilor de achizitie a gazelor naturale furnizate consumatorilor alimentati in regim reglementat. Teoretic, consumatorii vor plati cel mai mic pret posibil. Furnizorii de gaze naturale care…

- Cheltuielile si veniturile Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie cresc, in acest an, cu peste 70% fata de anul trecut, potrivit proiectului de buget care urmeaza a fi aprobat de Parlament, sub autoritatea caruia ANRE se afla. Astfel, de la 85 de milioane de lei, cat reprezentau veniturile…

- Gazele naturale consumate de catre populatie se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut preturi mai mari. Impactul in facturi va…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat cresterea cu peste 8% a preturilor finale la gaze pentru consumatorii casnici. Decizia intra in vigoare incepand de astazi, 10 ianuarie 2018, scumpirea fiind operata ca urmare a solicitarilor furnizorilor. ANRE recunoaste implicit…

- S-au scumpit gazele naturale pentru consumatorii casnici, iar facturile vor creste din 10 ianuarie cu pana la 20 de lei in medie, pe luna, pentru perioada de iarna. Autoritatea de Reglementare în Energie a anunţat că, la solicitarea furnizorilor, a acceptat majorarea uneia dintre celei…

- De la 1 ianuarie 2018 componenta de 10% reglementata de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a disparut, clienții care nu au optat pentru piața concurențiala urmand sa achite factura la energie la un preț in totalitate dependent de cel la care furnizorii cumpara electricitate…

- Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a fost semnat de catre presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ prevede introducerea Comisiei…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…