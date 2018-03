Noi retaileri tintesc Romania. Care sunt tendintele in comertul modern?

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a cunoscutului HAGAG Group din Israel, isi consolideaza pozitia pe piața dezvoltatorilor de top din Romania, imbogațindu-și portofoliul de proprietați cu doua cladiri situate pe Calea Victoriei și un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei…

- In luna ianuarie 2018, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule si serviciile de piata prestate populatiei a scazut fata de luna decembrie 2017 cu 3,6%, respectiv 4,6%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna ianuarie 2018, volumul cifrei de afaceri…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, 12 martie, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. “Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea…

- Un tanar din județul Alba, care a lucrat mai mulți ani in Marea Britanie, inclusiv la cules de capșuni, a dezvoltat un business la Cluj, care incepe sa aiba succes, in condițiile in care in Alba, pe acest domeniu, se afla cei mai mari jucatori din Romania. Dacian Bugnar vrea ca peste ani, Via Dacia…

- Este capat de linie pe piața locala, pentru aceasta cunoscuta banca. Venita in Romania in anii '90, aceasta dispare de pe teritoriul carpato-danubiano-pontic. Aceasta are zeci de sucursale in țara noastra.Ultima parte a negocierilor a fost incheiata, astfel ca, in scurt timp, prezența acestei…

- Am urmarit sa transform UPC intr-o companie mai ofensiva pe o piata de telecom extrem de competitiva si am pus accent pe executia strategiei in cei 5 ani in care am fost CEO si director marketing al UPC Romania, a declarat Robert Redeleanu in cadrul unei intalniri cu media inainte de a prelua pozitia…

- Jumatate dintre indicii bursieri din Romania au crescut cu peste 8%, de la inceputul anului, iar BET, care arata evolutia celor mai tranzactionate 13 companii de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti, a urcat cu 8,49%. Cea mai mare apreciere, 8,64%, a fost inregistrata de BET-NG, care arata…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Mutare cotropitoare! Un gigant ia cu asalt aceasta piața și lanseaza un nou brand in țara noastra. Colosul a decis sa puna bazele unui nou lanț de magazine.Liderul acestei piețe gireaza mișcarea. Unitațile se gasesc atat in Capitala, cat și in alte localitați din Romania. Citește AICI ce lanț…

- ♦ In 2017, exporturile de servicii, de 20 de miliarde de euro au fost de 2,5 ori mai mari fata de anul 2005. ♦ Excedentul din comertul international cu servicii a crescut la 8 mld. euro, acoperind o mare parte din deficitul de la comertul cu bunuri. ♦ Sectorul IT&C a adus exporturi in valoare-record…

- Primele legaturi ale lui Thierry Blain cu Romania au inceput in anii '90, cand a lucrat pentru ambasada Frantei din Bucuresti. Pe pozitia de COO al Societe Generale European Business Services, companie de 1.400 de angajati, a ajuns la inceputul anului...

- Romania se afla pe locul al treilea, in regiune, in ceea ce priveste dificultatea in a gasi forta calificata de munca, motiv pentru care, in acest an scolar, au fost adoptate o serie de masuri care au venit in sprijinul procesului educational, fiind infiintate 106 clase de invatamant dual, conform unui…

- Piata titlurilor de stat din Romania a reactionat la climatul macro-financiar extern si se observa declinul ratelor de dobanda, evolutie convergenta cu cele din pietele internationale, care poate fi interpretata sub forma unei ajustari dupa dinamica din saptamanile anterioare, comenteaza Andrei…

- Energizer este un brand recunoscut, in principal, pentru bateriile si accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat si o gama de smartphone-uri, distribuita in Romania prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde terminale pentru toate buzunarele.

- Kiwi Finance a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 13,25 milioane de lei, mai mare cu 21% fata de 2016, intermediind credite de 562 de milioane de lei (+27%). De la infiintare (2003) pana la sfarsitul lui 2017, creditele intermediate au depasit un miliard de euro, a comunicat joi compania.…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Piata de ciocolata din Romania ar putea ajunge anul acesta un nivel istoric, de peste 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro), pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor si a consumului de ciocolata. Afacerile din piata de ciocolata au atins in 2016 nivelul de 4,5 miliarde de…

- Consumul de ciocolata a urcat semnificativ pe fondul cresterii puterii de cumparare a romanilor, astfel ca piata de profil va atinge in acest an un nivel istoric, ce ar putea depasi granita de 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro), conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES.…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta…

- In luna decembrie 2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete fata de luna precedenta a scazut ca serie bruta cu 6,0%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a crescut cu 2,4%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat astazi ca descurajeaza orice fel de implicare a institutiilor de credit in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede.

- Cefin Trucks, importatorul si distribuitorul Ford Trucks, vrea ca acest brand de camioane grele sa fie in top 3 pe piata din Romania pana in 2020. Pentru anul acesta, compania se asteapta la vanzari de 360 unitati, de doua ori mai multe decat in 2017. 0 0 0 0 0 0

- Cefin Trucks, importator si distribuitor al Ford Trucks, a inregistrat vanzari de 158 de vehicule comerciale catre aproximativ 50 de clienti in 2017 – primul sau an pe piata din Romania, au anuntat vineri reprezentantii companiei. „Ford Trucks intra pe piata din Romania cu o cota de piata…

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca, citat de Agerpres. Întrebaţi…

- Ionescu ar fi adus astfel la Iasi mai multe kilograme de canabis, pe care le-a depozitat in locuinta sa din Iasi. Barbatul vindea stupefiantele cu 70 de lei gramul. „La data de 6.09.2017, inculpatul Ionescu Irinel, zis «Varagostea», s-a deplasat din Romania in Spania, de unde a procurat contra sumei…

- Consiliul Concurenței a aplicat amenzi de peste 27 de milioane de euro in 2017, cu 60% mai mult decat in anul precedent. Cele mai mari amenzi au fost acordate pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice.…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Inca un lanț de retail din Germania, cu prețuri mici, se pregatește sa intre pe piața din Romania. Retailerul german Kik Textilien, aflat printre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, va intra pe piața locală, după ce anul trecut și-a deschis…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca țara noastra va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani. Potrivit acestuia, in aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni…

- Senatorul USR Mihai Goțiu are un mesaj pentru protestatarii care au venit de la Cluj la manifestația din Capitala impotriva modificarilor la legile justiției și a Codurilor penale. „Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru a transmite clasei politice un mesaj ferm de sustinere…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Era cunoscut drept primul roman care a ajuns in Marea Britanie la 1 ianuarie 2014, dupa ridicarea restrictiilor de pe piata muncii. „Azi am pierdut un prieten drag mie si familiei mele… A plecat mult prea repede dintre noi. In urma cu 3 luni imi spunea „Aditule nu am trait degeaba am trait viata la…

- vezi prezentarea Pe parcursul anului 2017, pretentiile vanzatorilor de locuinte din Romania - atat apartamente, cat si case - si-au mentinut tendinta de crestere. Potrivit raportului de piata trimestrial publicat de Analize Imobiliare, platforma lansata de Imobiliare.ro, proprietatile rezidentiale…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- József Váradi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor în sindicate nu este foarte eficienta, dând exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci când lucrurile nu merg bine într-o companie,…

- Jozsef Varadi, CEO al transportatorului Wizz Air, crede ca organizarea angajatilor in sindicate nu este foarte eficienta, dand exemplul companiei de stat Tarom, si spune ca se recurge la aceasta forma de organizare atunci cand lucrurile nu merg bine intr-o companie. „Uitati-va la Tarom.…

- Conform datelor oferite de GPeC (cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania), in 2017 romanii au cheltuit in medie 7,67 milioane de euro pe zi in mediul online. Raportat la nivelul UE, comerțul online din Romania este inca la un nivel mic. Totuși, dezvoltarea acestui sector…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanți jucatori pe piața țevilor de apa și gaz din Romania. Prețul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzacției este cuprins in planul de investiții TeraPlast, majorat prin…

- EnergoBit, unul dintre cei mai importanti furnizori de echipamente si servicii pentru domeniul energetic, va contesta in instanta amenda primita de la Consiliul Concurentei, in cadrul investigatiei ce a avut ca obiect licitatii pentru echipamente de masurarea energiei electrice. „Referitor…

- De la 1 ianuarie 2018, piața energiei electrice a fost complet liberalizata. Asta inseamna ca furnizorii consacrați nu vor mai deține monopolul, multe alte firme putand intra pe piața, iar statul nu va mai dicta prețurile. Fiecare consumator iși poate acum alege furnizorul de curent electric, alegere…

- Omul de afaceri ceh Petr Kellner a cumparat un trader de gaze din Voluntari, cu afaceri de 32 de milioane de lei intr-o tranzactie de circa noua milioane de euro. Trei antreprenori locali devin milionari in euro in urma acestui acord, potrivit estimarilor ZF. Miliardarul ceh Petr Kellner…

- Romania va avea o singura piata de capital, de anul viitor, dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, recent, cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex.

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 28 decembrie a.c. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri a contingentului…

- Transelectrica a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%. "In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017, majorarea tarifului reglementat…