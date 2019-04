Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Satu Mare anunța lucrari de plombare și reparații a carosabilului, incepand de luni, 8 aprilie, pe malul stang al Someșului, respectiv pe Bulevardul Lucian Blaga și pe malul drept, zona centrala, pe strazile Iuliu Maniu, Horea, Gh.Doja, Eugen Lovinescu și altele. Ca urmare a desfașurarii acestor…

- Lucrarile derulate de catre Compania Apa pentru modernizarea retelelor publice la intersectia strazilor Avram Iancu si Nicopole, demarate ieri, vor continua si astazi, iar accesul ramane blocat. Reprezentanții companiei au anunțat pe Facebook ca in executia lucrarilor de sapatura au fost intampinate…

- In cadrul proiectului derulat de catre Compania Apa Brașov pentru modernizarea retelelor publice de apa potabila, luni, 01.04.2019, se vor executa lucrari, la intersecția dintre strazile Nicopole și Avram Iancu. Pentru efectuarea acestora, circulația va fi restricționata, incepand cu ora 7.00, pana…

- Odata cu instalarea vremii de primavara, Compania Apa Brasov incepe lucrarile de modernizare a retelelor de apa si de canalizare din Brasov si Sacele. Potrivit reprezentantilor operatorului regional de apa, in perioada 18 martie - 4 mai 2019, va fi modernizata reteaua de alimentare cu apa…

- Primaria Alba Iulia anunta ca de luni, 4 martie, pe mai multe strazi din municipiu vor fi restrictii temporare de circulatie. Soferii sunt rugati sa respecte indicatiile agentilor Politiei Locale. “Din data de 4 martie 2019 incep lucrari de marcaje rutiere in municipiul Alba Iulia. In perioada urmatoare…

- In perioada 1 – 7 martie sunt instituite restricții de circulație pe DN 76, intre kilometrul 2+910 si km 4+240. Pe acest tronson circulația se va desfașura alternativ. The post Restricții de circulație pe DN 76. Lucrari la Autostrada Lugoj – Deva, Lot 4 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, SENSUL SIBIU-SEBES, pentru lucrari la parapet, joi, 14 februarie Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane ... The post INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, SENSUL SIBIU-SEBES, pentru lucrari la…

- Primaria municipiului Satu Mare aduce la cunoștința cetațenilor faptul ca, vineri, 8 februarie 2019, in intervalul orar 8.00-14.00, se vor efectua lucrari de toaletare a arborilor pe strada Tudor Vladimirescu. Ca urmare a acestor lucrari, circulația rutiera și parcarea pe strada vor fi restricționate,…