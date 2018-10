Noi reguli pentru maşinile vândute în Europa în următorii ani. Ce vor trebui să aibă In plus, a fost stabilit si un prag intermediar pentru reducerea emisiilor, de 20%, care va trebui atins pana in 2025. Nu in ultimul rand, producatorii de automobile vor trebui sa se asigure ca masinile electrice si masinile cu emisii scazute vor avea o pondere de 35% din piata masinilor noi. Acest procentaj va trebui atins tot pana in 2030 conform reglementarilor votate in Parlamentul European . Iar pana in 2025, ponderea va trebui sa fie tot de 20%. Producatorii care vor produce vehicule cu emisii mai mari decat limitele stabilite vor trebui sa plateasca o amenda. mai multe, pe ProTV Citeste articolul mai departe pe money.ro…

