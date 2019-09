De sambata, 14 septembrie, se introduc noi reguli la plata cu cardul atat online, cat și in magazine. Bancile romanesti isi notifica in aceste zile, clientii cu privire la noile conditii și le comunica actualizarile contractelor. Prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2018/389 de completare a Directivei UE nr. 2366/2015 a Parlamentului European si a Consiliului (PSD2) cu privire la ”standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea stricta a clientilor si standardele deschise, comune si sigure de comunicare (Regulamentul UE)”, devine aplicabil de maine, și in Romania, informeaza adevarul.ro.…