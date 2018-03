Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Noua Zeelanda a anunțat ca a investigheaza posibila otravire a unui spion rus pe teritoriul țarii sale. Barbatul care a spus ca a lucrat pentru serviciile de informații ruse a fost otravit in Auckland cu mai mult de un deceniu in urma, scrie Time. Victima, Boris Karpichkov, care a declarat…

- Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea platii contributiei de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, cele care primesc venitul minim garantat cat si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul…

- Potrivit unui proiect de modificare a Legii privind regimul strainilor in Republica Moldova, mai multe persoane din strainatate vor beneficia de facilitați la perfectarea vizei de intrare in țara noastra.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Incepand de azi, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate cresc direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022. Sunt majorari semnificative, intre 70 si 172%, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca unele salarii vor depasi chiar si…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari, informeaza agerpres.ro…

- Ministrul grec al Economiei, Dimitri Papadimitriou, a demisionat marti, in urma unui scandal din cauza caruia sotia sa, Rania Antonopoulou, care ocupa functia de secretar de stat in Ministerul Muncii, s-a vazut nevoita sa renunte la functie.

- Ajutorul social, dat partial sub forma de tichete alimentare. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa ce vizeaza felul in care se acorda ajutoarele sociale. O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi ridicata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare…

- Societatea Omniasig Vienna Insurance Group SA Bucuresti ndash; Surcursala Constanta, prin Hotararea nr. 48.14 din data de 05.12.2017 a Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group ndash; SA a hotarat :"In conformitate cu prevederile Legii nr. 31 1990 privind societatile, actualizata si ale Actului…

- UPDATE: Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, doua acte normative pentru inzestrarea Armatei Romane, respectiv o hotarare privind programul pentru corvete multifunctionale si un proiect de lege privind achizitia sistemelor HIMARS.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern."Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta…

- Motivarea CCR privind modificarea Legilor Justiției. Curtea Constituționala a decis ca legea prevede expres ca hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei. Aceasta este motivarea deciziei prin care CCR a admis, marți, contestațiile de neconstitutionalitate…

- In prima decada a lunii februarie, AEP a virat in conturile formatiunilor politice urmatoarele sume: Partidul Social Democrat - 2.204.374,71 lei; Partidul National Liberal - 1.009.961,37 lei; Uniunea Salvati Romania - 297.002,20 lei; Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 219.525,59 lei;…

- Guvernul a reglementat, joi, exercitarea profesiei de expert și a celei de tehnician in egalitate de șanse, prin modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati. Cele doua profesii au fost introduse in COR (Clasificarea Ocupațiilor in Romania) in anul…

- Proiectul de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie a fost aprobat, joi, de Guvern. Prin acesta se introduc Ordinul de protectie provizoriu, prin care politistii pot inlatura de indata agresorul din domiciliu, si bratara electronica…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și înlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Firmele vor fi pasuite de la plata unor amenzi cuprinse in 70 de prevederi din diferite legi și aplicate de ANAF, Inspecția Muncii, Protecția Consumatorului și alte organe de control ale statului, conform listei finale a contravențiilor care intra sub incidența Legii prevenirii, publicate luni in Monitorul…

- Valoarea sporurilor se stabileste in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Sporurile pentru…

- In primavara acestui an intra in vigoare serie de modificari la legislația privind inspecțiile tehnice periodice (ITP) ale autovehiculelor. Astfel, cele mai importante modificari vor fi cele legate de condițiile in care mașinile vor putea trece de inspecție și regimul sancțiunilor, acestea urmand…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza in termeni foarte duri disprețul pe care miniștri vechi și noi din proaspatul guvern PSD-ALDE, condus de aceasta data de nevinovata doamna Dancila, il au fața de legile statului roman. Atenție! Legile sunt in vigoare, nu sunt abrogate și nici suspendate in aplicare:…

- Eticheta este o norma stabilita de societate care are menirea de a menține buna relație dintre oameni. Frumusețea iși pierde farmecul atunci cind lipsesc manierele și comportamentul placut. Normele etice sint simple, dar spun multe despre oameni. Comportamentul etic vizeaza modul in care ne adresam,…

- Incepand cu anul 2018, absolventii institutiilor de invatamant inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 lei. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul…

- In sistemul public, acordarea voucherelor de vacanta, redenumite astfel in locul tichetelor de vacanta, se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. Recent, au fost aduse modificari la Norme, prin Hotararea Guvernului nr. 940/2017, acestea au intrat in vigoare vineri, 26 ianuarie…

- Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, care, in termen de 60 de zile de la absolvire, se inregistreaza la agentiile…

- Salariații SGA Vrancea care fac parte din sindicat au declanșat o greva spontana in aceasta dimineața pentru a protesta astfel fața de nerespectarea Legii 153, angajații de la SGA pierzand sume importante din salariu dupa schimbarea legislației de catre Guvernul PSD & ALDE. ”Ne-au micșorat salariile,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș si Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș au organizat, luni, 22 ianuarie, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Argeș, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor, ce a cuprins teme actuale importante din legislatia muncii,…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- Absolvenții pot beneficia de prima de inserție de 1.500 de lei din 2018. Pentru a putea beneficia de acești bani, ei trebuie sa fie inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca și sa se incadreze in munca in termen de 60 de zile de la absolvire. ANOFM transmite, intr-un comunicat, ca, potrivit…

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Din acest an, absolventii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca si care se incadreaza in munca in termen de 60 de zile de la absolvire pot solicita prima de insertie in cuantum de 1.500 de lei. Astfel, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea…

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Viteza pe drumurile secundare și telefonul la volan vor fi istorie in Franța. Guvernul a adoptat o serie de masuri drastice pentru șoferii care nu respecta noile reguli de circulație, instituite dupa creșterea ingrijoratoare a numarului de accidente.

- Somerul cu acte in regula, adica cel care a intrat oficial in șomaj, poate primi și banii de șomaj. Condițiile in care se poate obține indemnizația de șomaj se refera, in primul rand, la lipsa unui loc de munca și a unor venituri. Pentru majoritatea celor care vor sa intre in șomaj și sa primeasca…

- Guvernul german si-a aparat joi noua lege împotriva asa-numitelor mesaje de 'ura' si a 'stirilor false', taxata însa drept cenzura de extrema dreapta, dar si de sectorul jurnalistic, informeaza agentia EFE. 'Libertatea de exprimare protejeaza opiniile reprobabile sau…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Plata in același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. Guvernul a aprobat astazi o ordonanța de urgența care prelungește…

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis vineri Camera…

- Instanța suprema anunța, joi, printr-un comunicat sesizarea Curții Constituționale in legatura cu aspecte de neconstituționalitate cu privire la Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor. Potrivit unor surse oficiale decizia a fost luata in unanimitate, in sensul ca toți judecatorii…

- Aflata intr-o situație financiara jenanta, Primaria Piatra Neamț, cu un primar PNL care ataca saptamanal PSD-ul, primește un sprijin total neașteptat de la Guvernul PSD, care a alocat de la fondul de rezerva bugetara nu mai puțin de 6.096.000 lei (aproximativ 1,35 milioane de euro)! Hotararea de Guvern…

- Guvernul a aprobat normele de acordare a voucherelor de vacanta, astfel ca salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei.

- Guvernul a stabilit normele pentru acordarea voucherelor de vacanța , in 2018. Astfel, potrivit deciziei luate de Guvern miercuri, salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei.…

- Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizație de vacanța, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat, a decis miercuri Guvernul.

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. „Angajamentele asumate de…

- Ministerul Sanatatii a lansat in dezbatere publica un proiect de act normativ care restrictioneaza dreptul de conducere a unui autovehicul de catre persoanele care au anumite boli, relateaza Romania TV.Persoanelor care sufera de afectiuni cardiovasculare sau diabet zaharat vor putea obtine mai greu…

- Este oficial! Niciun roman nu va mai primi o indemnizație pentru creșterea copilului mai mare de 8.500 de lei. Președintele Klaus Iohannis a semnat astazi, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația…