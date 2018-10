Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European impune noi restricții pentru domeniul audiovizual care vizeaza o mai buna protejare a drepturilor minorilor, reguli mai stricte pentru publicitate si o cota de 30% pentru continutul european pe platformele video online.

- Modificarile legislatiei in sectorul audiovizual vizeaza o mai buna protejare a drepturilor minorilor, reguli mai stricte pentru publicitate si o cota de 30 pentru continutul european pe platformele video online, se arata intr un comunicat de presa emis de Parlament.In urma votului final asupra acestor…

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marti un regulament menit sa imbunatateasca controlul numerarului la intrarea sau iesirea din UE. Masurile, care vizeaza in principal combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, urmeaza unui acord la care s-a ajuns cu Parlamentul European in iunie.

- Parlamentul European a actualizat legislatia privind continutul in domeniul audiovizualului. Noile norme au in vedere protejarea consumatorilor, in special a minorilor, incurajarea si promovarea continutului european. Legislatia revizuita nu se aplica doar grupurilor media traditionale, ci si platformelor…

- Deputatii din Parlamentul European au aprobat recent un mandat pentru inceperea negocierilor cu statele membre cu privire la noile reguli armonizate in domeniul dreptului de autor. Propunerea de directiva referitore la protejarea publicatiilor de presa in cazul utilizarilor digitale are mai multe puncte,…

- UE pregatește noi reguli pentru transportatorii rutieri. Sute de mii de firme și milioane de angajați, inclusiv din Romania, vor fi afectați de aceste schimbari. Printr-o spectaculoasa rasturnare de situație in Parlamentul European, Franța și Germania sunt insa primele țari vizate. Semnalul de alarma…