Noi reguli de siguranţă pentru automobilele din Europa Noile norme impuse de Uniunea Europeana vor obliga producatorii pentru toate tipurile de autovehicule sa introduca urmatoarele sisteme de siguranta : facilitarea instalarii sistemelor antidemaraj cu etilotest; sisteme de avertizare cu privire la somnolenta si la lipsa de atentie a conducatorului auto; sisteme avansate de avertizare cu privire la starea de distragere a atentiei conducatorului auto; semnale pentru oprirea de urgenta; sisteme de alerta la mersul inapoi; dispozitive de inregistrare a datelor privind evenimentele rutiere (accidente); sisteme de monitorizare a presiunii in pneuri. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

