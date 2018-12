Stiri pe aceeasi tema

- Doctorii și asistentele din spitalele din Irlanda nu ar mai trebui sa se adreseze pacienților cu "draga", "dragoste", "fetelor", "flacailor" sau "baieților" și sa se refere la aceștia cu numele lor, potrivit unor noi reguli ale Serviciului Executiv pentru Sanatate, relateaza The Guardian.

- Reguli pentru circulatia in scop non-comercial intre Romania si statele membre ale UE a cainilor, pisicilor si dihorilor domestici. ・ Animalul/animalele sa fie insotit/insotite de catre proprietar sau o persoana responsabila de calatorie in numele proprietarului; ・ Animalul/animalele trebuie sa fie…

- Dupa mai multe probleme create de turiști, dar și de comportamentul unor localnici, care ii harțuiesc pe vizitatori, Consiliul local din Roma, Italia, a decis sa interzica grupurile organizate care se plimba dintr-un pub in altul, consumul de alcool pe strada sau purtarea costumelor

- De la 1 noiembrie, clientii celor doua companii vor avea voie sa aduca la bordul aeronavei un singur bagaj mic, urmand sa fie taxati... The post Vrei sa pleci cu avionul? Afla noile reguli impuse de Wizz Air și Ryanair appeared first on Renasterea banateana .

- Afacerile pe internet in Uniunea Eurpeana ar urma sa fie amenințate cu amenzi mari, prin noi reglementari privind site-urile, pe care Comisia Europeana le-a propus pentru eliminarea conținutului cu caracter terorist de pe web, scrie startupcafe.ro.

- O tanara de 22 de ani, din Irlanda, a aflat ca este insarcinata in 37 de saptamani deși nu i-a crescut burta și i-a venit menstruația normal. La trei saptamani dupa ce a aflat de sarcina, Laura a adus pe lume un baiețel sanatos, scrie The Mirror. Laura Molloy, in varsta de 22 de ani, nu a prezentat…

- Marea Britanie a anuntat joi ca ii va autoriza pe producatorii de fructe si legume sa recruteze pana la 2.500 de muncitori sezonieri pe an din afara Uniunii Europene in 2019-2020, masura menita sa reduca deficitul de mana de lucru in acest sector, accentuat de Brexit, transmite AFP. Măsura era…