- Guvernul francez a anunțat, marți, ca va scadea limita de viteza pe doua sectoare de drum paralele de la 90 km/h la 80 km/h, in speranța ca va ridica un semnal de alarma cu privire la numarul de...

- La data de 8 ianuarie a.c., ora 1.10, pe DN 2M-Mera, un barbat, de 66 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de un barbat, de 47 ani. Ambii conducatori auto au fost testați…

- In ziua de 7 ianuarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun…

- UPDATE Barbatul a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Detalii șocante ies la iveala despre accidentul mortal de azi-noapte de pe DN10. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca individul de 27 de ani, vinovat de moartea unei fete de 11 ani, este Laurențiu Ionuț Carpaci și luase…

- Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt, de asemenea, prioritati ale Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Astfel, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circulatie, in perioada menționata polițiștii rutieri au aplicat 274 de sancțiuni contravenționale…

- Soferii care circula pe DN1 (E68) Brasov - Sibiu sunt sfatuiti de politisti sa ruleze cu prudenta sporita, sa adapteze viteza la conditiile de drum si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata intrucat in judetul Brasov, pe tronsonul Codlea - Fagaras, traficul rutier se desfasoara…

- Autocarul venea din Franța și s-a rasturnat intr-un șanț pe marginea drumului. Oamenii au fost preluați de un alt autocar, dupa ce șoferul a solicitat ajutorul firmei la care lucreaza. Citeste si Accident grav cu doi romani, in Italia. Acestia au furat o masina si s-au izbit cu ea de un parapet…

- Astfel, conducatorii auto care nu opresc la dispoziția polițistului aflat in interes de serviciu pot ramane fara permis pe o perioada de 90 de zile. Cu toate acestea, executivul nu susține majorarile de pedepse pregatite in cazul conducerii unui vehicul care polueaza fonic sau emana noxe peste…

- Politistii au dat peste 10.000 de amenzi in perioada Craciunului, cateva mii fiind pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, iar aproape 1.000 de soferi au ramas fara permis, cei mai multi pentru consum de alcool si pentru viteza excesiva, scrie News.ro . Potrivit Politiei Romane, numarul accidentelor…

- Guvernul a adoptat miercuri o ordonanta de urgenta care ridica interdictia pasunatului in perioada 6 decembrie - 24 aprilie, pentru o parte din proprietarii de animale domestice. Guvernul a stabilit, prin OUG, modificarea prevederilor art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea 407/2006 a vanatorii…

- In ultimul an de zile, un tanar din comuna suceveana Stroiesti a fost prins de sase ori catre politisti conducand masini in trafic fara a avea permis de conducere. In plus, intr-unul dintre cazuri, el se afla si sub influenta bauturilor alcoolice. Oamenii legii i-au conexat toate dosarele penale si…

- Un barbat de 29 de ani si unul de 45 de ani se vor alege cu dosare penale pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului si fara permis de conducere. Cei doi emanau halena alcoolica cand au fost opriti de politisti.

- Soferii din Bucuresti, dar si cei care tranziteaza Capitala in perioada 13-16 decembrie trebuie sa stie ca vor avea loc unele modificari in trafic. In aceasta perioada vor avea loc funeraliile Regelui Mihai, iar Brigada Rutiera a anuntat schimbari.

- In perioada 8-10 decembrie, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gherla au desfașurat acțiuni in trafic pentru combaterea incalcarii regimului legal de viteza și a conducerii sub influența alcoolului. Acțiunea s-a desfașurat pe DN1C, intre km 30+200 și km 53, intre localitațile Fundatura și…

- Guvernul a decis sa inghețe punctul de amenda contravenționala privind circulația pe drumurile publice. Șoferii s-au temut ca prin cresterea salariului minim brut pe economie la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, vor fi majo...

- Iarna este un anotimp imprevizibil. O ninsoare ușoara sau un strat subțire de polei este suficient pentru a afecta traficul rutier și a pune in pericol viața oamenilor. Asta inseamna ca trebuie sa fim pregatiți chiar și atunci cand avem temperaturi mai generoase decat cele obișnuite pentru aceasta perioada

- Polițiștii clujeni au depistat un conducator auto care circula cu viteza excesiva prin Florești.”La data de 9 noiembrie a.c., în jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Serviciul Rutier au depistat un conducator auto care rula pe DN1 E60, pe raza localitații Florești,…

- Jurnalistii de la Le Figaro au participat la un test cu noua Dacia Duster, iar prima lor concluzie o aflam inca din titlul articolului: "Dacia Duster, o achizitie inteligenta". Citeste si Cat costa noul Dacia Duster in Romania. Avem preturile oficiale Sursa citata aminteste ca un studiu…

- Un tanar in varsta de 25 de ani din comuna Buza s-a socotit ca daca e duminica, regulile de circulație nu mai trebuie respectate. Așa ca s-a urcat la volan, fara a avea permis de conducere și a pornit la drum. Calatoria i-a fost scurta: in Taga a fost oprit de polițiști. In jurul orei …

- Guvernul a aprobat Acordul-cadru de parteneriat dintre Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectie Sociale si Oficiul Francez pentru Imigrare si Integrare a Republicii Franceze pentru punerea in aplicare a Programului de ajutor pentru reintegrare in Republica Moldova, transmite IPN.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) l-au condamnat, marti, pe avocatul Ion Victor Axinte la cinci ani si opt luni de inchisoare, in urma recursului formulat de acesta, dupa ce Curtea de Apel Iasi a decis condamnarea avocatului la cinci ani si 10 luni de inchisoare. Decizia ICCJ…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda tuturor conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie si indrumarile agentilor de circulatie, in special semnificatia indicatoarelor referitoare la viteza de rulare Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe fondul depasirii…

- Final tragic pentru un tanar de 22 de ani din localitatea argeseana ungheni. Acesta si-a gasit sfarsitul vineri seara in urma unui accident petrecut la Buzoesti. Tanarul rula cu o viteza foarte mare, acul vitezometrului indicand o viteza de 150 km/h in momentul impactului fatal. Mai precis, acesta…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Tigveni, l-au depistat pe A.Bogdan, de 18 ani, din comuna Salatrucu, care conducea un autoturism, pe raza aceleiași localitați, fara a poseda permis de conducere auto. In cauza a fost intocmit dosar penal conform art. 335 din Codul Penal.…

- Duminica, 19 noiembrie a.c. se va desfasura etapa a IV-a din Campionatul Regional de Viteza in Coasta METALUBS – Șugaș Bai. Program evenimentului, comunicat de catre organizatori, este urmatorul: orele 10.00-11.00: Recunoașteri; orele 11.00-12.00: Antrenamente; orele 12.00-15.00: Manșa de concurs…

- Din nou demonstrații sindicale in Franța. Protestatarii sunt in continuare nemulțumiți de reformele liberale promovate de guvernul lui Emmanuel Macron și de modificarea asigurarilor de șomaj, a drepturilor de pensionare precum și a unor tipuri de contracte de munca.

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a altor acte normative.Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei și are in vedere modificarea si completarea…

- Noul Cod Rutier inasprește sancțiunile aplicate șoferilor care comit contravenții și intracțiuni in trafic, de la amenzi mult mai mari, pana la pedeapsa cu inchisoarea pentru consumul de b...

- Șoferii care circula pe DN 71 intre Targoviște și Pucioasa trebuie sa fie atenți in dreptul Termocentralei Doicești. Circulația este Post-ul DN 71, DOICEȘTI: Circulație alternativa, pe o singura banda, in urma unui eveniment rutier apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Soferii care circula vineri, 10 noiembrie, pe Autostrada Soarelui sunt avertizati sa reduca viteza si sa respecte semnalizarile pe tronsonul kilometric 12-35 deoarece aici au loc lucrari de plombare a carosabilului.

- Politistii galateni au deschis dosare penale pe numele a cinci soferi, care au plecat cu masinile personale la drum, desi consumasera bauturi alcoolice. Acestia aveau alcoolemii cuprinse intre 0,46 si 1,36 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Detinator al centurii WBO la box si campion national la raliuri, Mihai Leu a gasit o noua provocare. Sportivul a anuntat astazi la Salonul Auto Bucuresti ca tinteste in 2018 titlul in Campionatul National de Viteza in Coasta. Leu, care anul trecut a fost Manager Tehnic al UniCredit Leasing Motorsport…

- La data de 5 noiembrie a.c., in jurul orei 10:20, politistii din cadrul Poliției municipiului Turda, au depistat un tanar de 28 de ani, din Turda, in timp ce conducea autoturismul pe strada Ion Neculce, din Turda, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie. Read More...

- O masina vanduta in ianuarie cu 5200 de euro i-a adus numai probleme unui oradean. Desi a facut un contract de vanzare-cumparare si a scos masina din evidentele fiscale ale primariei, cumparatorul nu a radiat-o pentru a o transcrie pe numele sau. Rezultatul? "Dupa cateva luni am primit amenzi de circulatie…

- Amenzile de circulatie cresc, de la 1 ianuarie 2018. Asta, dupa ce Guvernul a anuntat, in sedinta de joi, 26 octombrie, ca salariul minim brut pe economie va creste in 2018 de la 1.450 lei la 1.900...

- Astazi, politistii din cadrul Politiei orasului Strehaia au depistat un barbat de 27 de ani, din aceeasi localitate, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nici

- Un târgujian mort în Franța a fost adus acasa, pentru înhumare. Deplasarea decedatului s-a facut cu un dric, dupa ce familia mortului a platit serviciile unei firme din Capitala.

- In data de 27 octombrie a.c., in jurul orei 11.00, pe DN14, in localitatea Slimnic, polițiștii rutieri au oprit pentru control o autoutilitara. Aceasta avea la volan un tanar in varsta de 19 ani, domiciliat in localitatea Axente Sever. Read More...

- Politistii rutieri stabilesc zilnic noi recorduri privind numarul de permise de conducere suspendate si certificate de inmatriculare retrase. Soferii circula cu viteza, nu acorda prioritate pietonilor pe trecerile marcate cu zebra si trec pe culoarea rosie a semaforului.

- Soferii ar putea plati parcarea in municipiul Alexandria prin mai multe modalitati, inclusiv prin intermediul telefonului sau a abonamentelor lunare, potrivit unui proiect initiat de primariei, supus dezbaterii publice.

- Datele sunt calculate dupa metodologia European System of Accounts (ESA 2010). Dupa Romania, cele mai mari deficite bugetare, date ajustate sezonie, le-au inregistrat Marea Britanie (3,4-), Franta (2,8-), Portugalia (1,6-), Slovacia (1,4-), Austria si Polonia (cu cate 1,2-). La nivelul celor 28 de state…

- Toamna si-a intrat deja in drepturi depline si precipitatiile abundente au inceput sa isi faca si ele simtita prezenta. Aversele imprevizibile creeaza depuneri generoase de apa pe carosabil care pot ameninta siguranta soferilor atunci cand exista pericolul pierderii controlului autovehiculului angajat…

- Duminica, politistii din cadrul Biroului Rutier Pitesti l-au depistat pe T.Madalin, de 21 de ani, din Pitesti, care conducea un autoturism pe raza municipiului Pitesti, avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. In cauza a fost intocmit dosar penal conform art.…

- Vasile Ionut Murariu, un barbat de 35 de ani, din localitatea Zamostea, judetul Suceava, proaspat eliberat din penitenciar, a ajuns in arestul Politiei la nici 24 de ore dupa ce a fost pus in libertate, scrie Mediafax. El a executat o sentinta de sase ani si noua luni pentru vatamare corporala.…

- Un sondaj realizat in cadrul campaniei nationale de siguranta si preventie rutiera „Fii treaz la volan!” arata ca 60% dintre soferii romani vorbesc la telefonul mobil atunci cand conduc fara a folosi un handsfree. Mai mult decat atat, aproape 40% trimit mesaje text atunci cand se afla la volan. De asemenea,…

- Nu-i de mirare ca drumurile Romaniei sunt adevarate capcane ale morții. Potrivit unui studiu recent, 70% dintre pietoni trec strada fara sa tina seama de culoarea semaforului. Mai mult, 60% dintre șoferi vorbesc la telefon atunci cand sunt la volan și uita de indicatoarele rutiere sau de limitarile…

- ・ 60% dintre soferii romani vorbesc la telefonul mobil atunci cand conduc fara a folosi un handsfree. ・ Aproape 1 din 5 soferi a condus sub influenta alcoolului cel putin o data. ・ Peste 70% dintre pietoni traverseaza neregulamentar cel putin ocazional, iar mai mult de jumatate dintre acestia sunt atenti…

- Multe accidente rutiere se produc din cauza faptului ca soferii se grabesc sa ajunga la destinatie. Economia de timp este nesemnificativa raportata la riscul pe care si-l asuma cei care circula cu viteza excesiva si la riscul la care ii expun pe pasagerii din autoturism sau pe ceilalti participanti…

- Doua persoane au ajuns duminica dimineața, 15 octombrie a.c., la spital, ca urmare a unui accident de circulație produs pe DN1F. Evenimentul a avut loc la ora 3.30. Din primele cercetari efectuate de polițiști s-a stabilit ca o tanara de 23 de ani conducea autoturismul pe drumul menționat, iar intre…