Noi reglementări europene privind producția ecologică Recent, Comisia Europeana a aprobat un set de reguli cu privire la noile norme referitoare la producția ecologica, acestea urmand a fi aprobate și de plenul Parlamentului European. „Odata adoptate, noile norme vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2021. Aceasta le va acorda suficient timp producatorilor, operatorilor și partenerilor acestora sa se adapteze la noul cadru“, se arata intr-un document al CE publicat pe europa.eu. De ce noi norme? Multe dintre normele actuale sunt vechi de peste 20 ani și trebuie actualizate pentru a reflecta schimbarile majore care au avut loc in sectorul produselor… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa indelungi dezbateri pline de controverse, dar și interese, Parlamentul European a decis: firmele vor fi impozitate acolo unde iși obțin profitul. Acest lucru a fost posibil datorita unor noi propuneri privind un sistem armonizat de impozitare a societaților, care sa ia in considerare, de asemenea,…

- Tinerii din Romania pot aplica pentru diverse stagii de practica la institutii care tin de Uniunea Europeana, aceste perioade constituindu-se ca etape importante in formarea profesionala a viitorilor specialisti, a declarat luni, la Deva, parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR-PPE). El a aratat…

- Comisia Europeana pregateste o evaluare privind produsele americane care ar putea fi supuse unor taxe suplimentare, in cazul in care Statele Unite vor aplica noile tarife pentru importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Totul a pornit de la decizia presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care l-a numit pe directorul sau de cabinet, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al Comisiei, cel mai inalt rang in domeniul administrativ. Decizia lui Juncker, dar mai ales modul neortodox…

- Numai ca, in ultima vreme, s-a discutat la nivelul Parlamentului European despre implicatiile pe care le presupun aceste treceri anuale, atat pentru organismul uman, cat si pentru operatiunile economice, in special cele legate de transport. Mai mult, Parlamentul European a adoptat rezolutia prin…

- Comisia Europeana a recunoascut standardele duble in ceea ce privește calitatea alimentelor vandute in țarile din Europa Centrala și de Est și promite ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie coordonata de testare a produselor…

- Viorica Dancila a ținut un discurs la Congresul PSD, unde candideaza pentru funcția de președinte executiv! Premierul a propus 100 de masuri ce vor fi aplicate in acest an. Printre acestea, intrarea in vigoare a legilor justiției, avand și un mesaj direct pentru Klaus Iohannis.”Inființarea…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.…

- Faza a doua a constructiei autostrazii Sebes-Turda a fost aprobata de Comisia Europeana, iar proiectul are o valoare de peste 272 milioane euro asigurata din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), se...

- Apicultorii ar trebui sa beneficieze de un sprijin financiar mai consistent, iar fenomenul mierii contrafacute ar trebui combatut mult mai eficient, sustine eurodeputatul Daciana Sarbu, intr-un comunicat de presa. „Numai produsele care contin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume,…

- Numai produsele care conțin 100% miere trebuie sa poata fi etichetate sub acest nume, iar Comisia Europeana poate garanta acest lucru prin revizuirea legislației, a subliniat eurodeputata Daciana Sarbu in plenul Parlamentului European, solicitand sprijin financiar mai consistent pentru apicultori și…

- Comisia Europeana le-a scris joi autoritatilor slovace, pentru a cere 'informatii' cu privire la suspiciunile de deturnare a unor fonduri europene in aceasta tara, dezvaluite de jurnalistul slovac Jan Kuciak, asasinat recent, anunta un purtator de cuvant al institutiei europene, informeaza AFP.…

- Europarlamentarul Daniel Buda a avertizat, in penul Parlamentului European de la Burxelles, ca “Romania risca sa ajunga o țara fara fermieri autohtoni și o imensa piața de desfacere”. Buda a cerut Comisiei Europene sa intervina de urgenta impotriva concurentei neloiale. Daniel Buda a spus ca a discutat,…

- Incepand cu 1 martie 2018, detinatorii de domenii „.ro” vor putea sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita, de minim un an si maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii „.ro” fiind de 6 euro pe an, fara TVA. Valoarea tarifului a fost stabilita…

- Viitorul bugetului UE dupa 2020 este subiectul cel mai important aflat pe ordinea de zi a institutiilor europene. Parlamentul European se afla deja in plina dezbatere formala si informala cu privire la viitorul cadrului financiar multianual 2021-2027 (daca durata cadrului financiar multianual…

- Prezenta la Romania TV, Rovana Plumb a vorbit despre dificultatea cu care se acceseaza fondurile europene. Ea a precizat ca premierul Viorica Dancila a avut o inițiativa la Bruxelles, privind simplificarea procedurilor. Astfel, se va inființa un grup de lucru ce va beneficia de asistența…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care modifica…

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, se arata consternat de scrisoarea transmisa catre presedintele Comisiei Europene de catre parlamentarul german Gunther Krichbaum, presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. Eurodeputatul social-democrat subliniaza ca este vorba de un document care contine…

- Nicolae Vlad Ciobanul, din Vințu de Jos, va ofera din nou celebra sa telemea de oaie Asociația Județeana a Producatorilor de Produse Tradiționale și Ecologice organizeaza vineri, 16 februarie și sambata, 17 februarie, un targ cu produse ecologice in parcarea supermarketului Kaufland din Alba Iulia.…

- Comisia Europeana a cerut statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual, comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, revizuindu-si in crestere ultima solicitare privind cresterea contributiilor…

- Urmeaza sa intre in vigoare noile reglementari privind protectia datelor personale. Acestea prevad si aplicarea asa-numitului drept de a fi uitat la care pot recurge clientii. Noile masuri intervin pe...

- In cazul in care cetatenii vor constata ca operatorii de date personale nu le respecta drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta in vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere.

- Noile norme au scopul de a instaura un climat de incredere intre statele membre, astfel incat acestea sa poata face schimb de informatii, si de a stimula cooperarea intre autoritatile fiscale nationale si autoritatile de aplicare a legii.Cele mai prudente estimari arata ca frauda in domeniul…

- V. Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații din cadrul Parlamentului European, susține punctul de vedere al ministrului roman al Afacerilor Externe referitor la acordarea fondurilor europene pentru țara noastra in funcție de unele situații…

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens. …

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- Miercuri, la Strasbourg, pe agenda plenului Parlamentului European, este inscrisa dezbaterea pe problema atat de sensibila ce priveste existenta unor posibile atacuri grave si persistente la adresa Statului de drept din Romania, pornindu-se de la pachetul legilor justitiei aprobate deja de Parlamentul…

- Dinamizarea relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îsi doreste o dinamizare a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie…

- Problema standardelor duble ale calitatii produselor alimentare vandute de unele companii in est, fata de cele din vest, este luata in serios de Comisia Europeana, care a anuntat vineri ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie, ceea ce va permite statelor membre sa lanseze in mai o campanie…

- Ultima veste uriașa primita de Romania de la UE: „A sosit timpul…” Ce se va intampla cu țara noastraJuncker a declarat miercuri ca „statul de drept nu e optional in UE” si a intarit nevoia unui proiect european care sa fie bazat pe libertatea, egalitate de sanse si statul de drept. Juncker a mai spus…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Propusa de Comisia Europeana joi, 1 februarie, noua Directiva va imbunatați calitatea apei potabile și va facilita accesul la aceasta, permițand totodata o mai buna informare a cetațenilor. Propunerea legislativa are ca obiectiv garantarea dreptului de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv…

- Eurodeputatul Razvan Popa a transmis, in luna decembrie, o solicitare catre Comisia Europeana, de luare a unor masuri de combatere a fraudelor de pe piata masinilor second-hand si falsificarea kilometrajelor. Ca urmare, forul european a venit cu un raspuns ce confirma necesitatea implementarii unor…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, transmite Reuters. În 2017, exporturile de gaze ale…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Comisia Europeana a adoptat prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Ministerul Transporturilor propune majorarea cu cel tin 85% a tarifelor aferente rovinietei pentru dube si camioane, masura fiind luata pentru a evita declansarea procedurii infringementului de catre Comisia Europeana. Camerele video pentru roviniete vor fi folosite pentru amendarea vitezomanilor.…

- Eaton a anunțat astazi optimizarea gamei 93PS de surse neîntreruptibile de alimentare (UPS) pentru puteri mai mici (8 și 10 kW). Eaton 93PS este cel mai avansat UPS trifazat și este proiectat sa ofere o disponibilitate ridicata și costuri de proprietate reduse pentru camerele de servere și…

- Comisia Europeana a prezentat la 20 decembrie 2017 un raport Parlamentului European si Consiliului European despre functionarea regimului liberalizat de vize in tarile Parteneriatului Estic. Comisia a constatat ca Republica Moldova trebuie nu doar sa continue implementarea reformelor, dar si sa intreprinda…

- Cine se pricepe la calculatoare va avea un loc de munca asigurat in viitor. Cel putin asta arata studiile recente. Raman in top, cu meserii de perspectiva, si medicii, finantistii, zidarii, zugravii sau electricienii. Chiar şi aşa, angajatorii vor fi nevoiţi să le ofere condiţii…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente, scrie …

- Aplicația de mesagerie WhatsApp, deținuta de catre Facebook, nu va mai funcționa pe milioane de smartphone-uri in intreaga lume incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit The Telegraph . Este vorba de dispozitive BlackBerry, Windows Phone și Symbian. De la compania canadiana BlackBerry sunt vizate sistemele…

- Recent s-au implinit 7 ani de la moartea Madalinei Manole. „Fata cu parul de foc” a lasat in urma o durere fara margini. Amintirea artistei va ramane mereu vie in inimile celor care au iubit-o, in special al sotului si al copilului. In ziua de Craciun, Petru Mircea, sotul regretatei artiste, impreuna…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat ca va emite noi bancnote și monede, incepand cu 1 ianuarie 2018, care vor circula pe piața in paralel cu cele vechi. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua…