- Coreea de Sud si Statele Unite au reluat luni exercitii militare - la scara mica -, suspendate pe termen nedeterminat in urma summitului istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP.

- Celulita de pe burta este una dintre cele mai dificile de eliminat, in special cea care se acumuleaza in zona stomacului si deasupra abdomenului, scrie ele.ro. Citeste si Dieta disociata, slabesti 10 kilograme in 9 zile Mare atentie la alimentatie Una dintre principalele cauze…

- Agentia Medicamentului din Statele Unite ale Americii a aprobat extinderea vaccinarii impotriva HPV la grupa de varsta 27-45 de ani. „Este un vaccin care reduce drastic riscul de cancer de col uterin sau alte malignitati asociate cu HPV”, scrie medicul Vasi Radulescu pe pagina sa de Facebook.

- Echilibrul personal este cuvantul cheie al bucuriei de a trai și al sanatații. Fiecare putem atinge aceasta ținta. Dar, din nefericire, acordam foarte des atenție maxima doar unui anumit domeniu al personalitații noastre. Punem mare accent pe aspectul fizic, facand cu regularitate exerciții fizice…

- Jucatoarea spaniola de golf Celia Barquin Arozamena, campioana eruopeana de amatori la individual feminin, in 2018, a fost asasinata in Statele Unite. Trupul jucatoarei de 22 de ani a fost gasit pe terenul de la ”Coldwater Links”, in Iowa, iar suspectul, un obișnuit al polițșiei americane, Collin Daniel…

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, scrie Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters. Statele Unite au propus o nouă rundă de discuţii,…

- „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI”- PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE Prevenirea delincvenței reprezinta o prioritate permanenta a Poliției Romane, care depune eforturi alaturi de școala și familie sa țina minorii departe de infracționalitate. Totuși, exista și copii…

- Un studiu efectuat in Statele Unite ale Americii a descoperit ca oamenii care fac sport de mai multe ori pe saptamana au o mai buna sanatate mintala decat cei care nu fac deloc exerciții fizice, iar sporturile de echipa și cele care implica grupuri sociale au cele mai multe efecte pozitive, potrivit…