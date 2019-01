Noi PROTESTE violente la Paris. ”Vestele galbene” dau piept cu jandarmii

Stiri pe aceeasi tema

- Actul IX al miscarii "vestele galbene" a inceput sambata dimineata in Franta. Mai multe mii de protestatari manifestau sambata intr-o atmosfera de calm la Paris, plecand din fata Ministerului de...

- Potrivit lci.fr, cei peste 30 de manifestanti au fost retinuti dupa controale ale politistilor si jandarmilor, dimineata. "Vestele galbene" protesteaza in mai multe orase ale Frantei. Deocamdata nu s-au semnalat incidente. Protestatarii din Paris au cerut prin scandari presedintelui…

- Mii de manifestanti s-au adunat sambata dupa-amiaza, in Paris si in alte orase din Franta, in cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le...

- Mii de manifestanti s-au adunat sâmbata dupa-amiaza, în Paris si în alte orase din Franta, în cadrul unei nou protest organizat de miscarea "Vestele galbene", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea...

- Politia din Paris a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii care demonstreaza pentru a doua saptamana consecutiv fata de cresterea preturilor la carburanti. Ciocniri violente au loc...