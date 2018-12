Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii francezi au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care iși manifesta dezacordul fața de scumpirea carburanților, in a doua saptamana de manifestații, relateaza Le Figaro.Altercațiile dintre forțele de ordine și cetațeni au avut loc in…

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- UPDATE Primii dintre cei aproximativ 70 de sefi de stat si de guvern asteptati au inceput sa soseasca duminica, la scurt timp dupa 8.15 GMT, la Palatul Elysee, fiind intampinati de presedintele francez Emmanuel Macron, pentru a participa apoi la comemorarea armistitiului, informeaza France Presse.…

- Sute de muncitori care lucreaza pe santierul celui de-al treilea aeroport din Istanbul au fost retinuti in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce au manifestat fata de conditiile de munca, relateaza Le Figaro."500 de muncitori de la al treilea aeroport au fost retinuti", a anuntat Confederatia…

- Aproape 30 de masini electrice, hibrid si pe gaz natural comprimat au participat sambata in Bucuresti la primul mars al masinilor eco. Masinile eco au circulat pe traseul - Sala Polivalenta - Bulevardul Unirii- Bulevardul Nicolae Balcescu- Bulevardul Magheru-Piata Romana - Piata Victoriei-…