Politia din Hong Kong a recurs din nou la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa luni dupa-amiaza pe manifestantii prodemocratie, in timp ce fosta colonie britanica a fost paralizata in cursul diminetii de blocarea accesului la metrou, relateaza AFP.



Conflictele au avut loc in popularul cartier Wong Tai Sin, fortele de ordine incercand sa-i indeparteze pe protestatarii radicali care blocau o autostrada.



Lidera executivului din Hong Kong, Carrie Lam, i-a acuzat luni pe manifestantii prodemocratie ca au incercat sa ''rastoarne'' ordinea in Hong Kong, unde transportul…