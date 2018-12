Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au protestat la Budapesta fata de modificarile legislatiei in domeniul muncii, calificate de oponenti drept "legi ale sclaviei". Protestatarii au incercat sa intre in televiziunea publica și s-au ciocnit cu forțele de ordine.

