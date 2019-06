Noi proteste la Baia de Aramă. Oamenii acuză autoritățile în cazul adopției internaționale Zeci de oameni s-au strans din nou, duminica, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și au anunțat ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemuțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata abuziv de un procuror din casa The post Noi proteste la Baia de Arama. Oamenii acuza autoritațile in cazul adopției internaționale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

