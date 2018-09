Noi proteste în Sănătate, în luna octombrie Luna octombrie va debuta cu noi proteste in Sanatate, anunțate de federația Solidaritatea Sanitara. Sindicaliștii avertizeaza ca s-ar putea ajunge chiar la greva generala daca revendicarile lor nu vor fi rezolvate și daca aceasta forma de protest va fi adoptata in ședința Consiliului de Coordonare al federației, care va avea loc in data de 12 octombrie. Solidaritatea Sanitara a anunțat ca s-a stabilit deja calendarul unor acțiuni de protest prealabile, care vor debuta in data de 5 octombrie, cu o greva japoneza. O saptamana mai tarziu, pe data de 12 octombrie, va avea loc și o pichetarea sediului… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

