Noi proteste in Piata Victoriei si in tara: Augustin Lazar revocat. Iesim pentru Justitie!

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de miercuri a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a declansa procedura revocarii lui Augustin Lazar din functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) a starnit un val de nemultumire la nivelul societatii civile. Daca aseara au avut…

- Peste 16.000 de autovehicule comerciale au intrerupt activitatea la nivel national, pe o perioada nedeterminata, in semn de protest fata de ordinul dat de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, prin care acesta a modificat normele privind transportul interjudetean de persoane. La 9 dimineata,…

- Un agent chinez, arestat in Belgia, a fost extradat in Statele Unite si inculpat pentru ca ar fi incercat sa fure secrete industriale de la companii aeronautice americane. Acest agent al Ministerului chinez al Securitatii Statului, Yanjun Xu, alias Qu Hui sau Zhang Hui, a fost arestat pe 1…

- Ministerul Transporturilor incearca sa recruteze un manager pentru Aeroportul International Henri Coanda, prin intermediul unei companii de head-hunting, potrivit unei declaratii facute, marti seara, de ministrul Lucian Sova. "Aeroportul Henri Coanda are nevoie de o solutie manageriala mai…

- Liga Studentilor din Iasi (LS IASI) sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a exprimat de mai multe ori in fata studentilor sau a colegilor dorinta de a-l demite pe procurorul general, Augustin Lazar. „Toader, din pozitia de profesor in cadrul Facultatii de Drept, precum si din cea de rector…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, si-a dat vineri dimineata demisia, aceasta fiind prima demisie a unui ministru din Cabinetul Dancila. Anuntul a fost facut prin intermediul unui comunicat de presa publicat pe site-ul ministerului. "Ministrul Cercetarii si Inovarii,…

- Procurorii militari de la Parchetul General informeaza au inregistrat, pana in prezent, 651 de plangeri depuse de protestatari impotriva jandarmilor, fiind derulate in continuare cercetari pentru a identifica persoanele implicate in incidentele violente de la protestul din 10 august. "In urma…

- Procurorul Ionel Corbu, ce instrumenteaza dosarul privind actiunea jandarmilor la protest, a declarat ca Prefectura nu a transmis ordinul de interventie la miting, precizand ca doar Jandarmeria Bucuresti poate sa-l transmita desi, potrivit magistratului, si institutia ar fi trebuit sa aiba o copie.…