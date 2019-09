Stiri pe aceeasi tema

- Liderul politic din Hong Kong, Carrie Lam a retras, miercuri, legea privind extradarea care, timp de luni de zile, a generat proteste masive. Decizia de a ceda la una dintre cele cinci cerințe principale ale protestatarilor marcheaza un punct de cotitura dramatic pentru Carrie Lam, care din luna iunie…

- Lidera de la Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat ca va retrage legea extradarii catre China, principala solicitare a manifestanților care au protestat în strada și s-au luptat cu poliția pentru a menține autonomia teritoriului fața de Beijing, noteaza BBC News.

- Liderul orașului Hong Kong a declarat marți ca spera ca protestul pașnic anti-guvern care a avut loc în weekend sa reprezinte începutul eforturilor de restaurare a calmului și ca discuțiile cu protestatarii care nu sunt violenți sa ofere "o cale de ieșire" pentru oraș, scrie Reuters.…

- Ministrul Justitiei din Hong Kong, Teresa Cheng, va calatori miercuri la Beijing, a informat guvernul din Hong Kong, in contextul in care protestele continua fata de un proiect de lege sustinut de Cheng care prevede extradarea infractorilor in China, noteaza Reuters.Liderul din Hong Kong,…

- Liderul din Hong Kong, Carrie Lam a anunțat ca proiectul de lege care ar fi permis extradarea celor judecați în China este "mort", scrie BBC News. În timpul unei conferințe de presa de marți, Lam a afirmat ca eforturile depuse de guvern în ceea ce privește aceasta…

- Sefa Guvernului din Hong Kong favorabil Beijingului Carrie Lam a anuntat marti ca proiectul de lege privind extradarea catre China, care a provocat un val istoric de contestare este ”mort”, insa a refuzat sa anunte retragerea imediata a textului, asa cum cer protestatarii, relateaza AFP potrivit…

- Mii de cetateni din Hong Kong au participat duminica la un mars cerand retragerea completa a unui controversat proiect de lege privind extradarea, care ar putea creste influenta guvernului controlat de Partidul Comunist Chinez si ar putea eroda libertatile in teritoriu, informeaza agentia Kyodo. Demonstrantii,…

- Conducerea forului legislativ din Hong Kong a anuntat ca sedinta prevazuta initial sa inceapa la ora locala 11:00 (03:00 GMT) va avea loc la o data ulterioara, fara a oferi insa alte detalii.Mii de protestatari au blocat inca de la primele ore ale diminetii principalele doua bulevarde din…