Noi proteste în Cehia împotriva ministrului justiției Protestatarii si opozitia din Republica Ceha au temeri ca Marie Benesova ar putea frana sau chiar stopa urmaririle judiciare impotriva premierului miliardar Andrej Babis, inculpat pentru o presupusa deturnare de subventii europene.



Fosta membra a Partidului Social-Democrat (CSSD), astazi neafiliata politic, Benesova a fost numita ministru martea trecuta de presedintele Milos Zeman, fiind o colaboratoare de lunga durata a acestuia. Zeman este favorabil lui Babis.



"Cerem demisia Mariei Benesova! Dorim fapte, nu doar vorbe!", a declarat Mikulas Minar, tanar responsabil al ONG-ului

