Noi proteste de amploare în Barcelona. Poliția intervine pentru a dispersa separatiștii Politisti spanioli cu scuturi si arme, sustinuti de zeci de autoutilitare, au intervenit in forta sambata seara pentru a-i dispersa pe protestatarii catalani separatisti adunati in fata sediului politiei din centrul Barcelonei, informeaza Reuters. In inregistrarile video se pot vedea politisti inarmati cu bastoane fortand pentru a-si face drum prin multimea de mii de oameni, in timp ce manifestantii aruncau cu pietre si cu rachete de semnalizare. Site-ul ziarului local La Vanguardia a informat ca cel putin doi protestatari au fost arestati. Nu a fost clar imediat daca ciocnirile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

